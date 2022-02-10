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Госдеп США рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину из-за России и COVID-19

Госдепартамент США посоветовал американцам начать немедленно покинуть Украину, используя коммерческие или иные частные виды транспорта.
Lenta.ru
Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческий или частный транспорт, — отмечается
 в сообщении.
News.ru
[Рекомендовано] не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19.
News.ru
В Госдепе предупредили, что власти США не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".
РИА Новости

Подробнее о событии

Госдеп призвал американцев немедленно выехать из Украины
РЕН ТВ18:04
Госдеп рекомендовал американцам покинуть территорию Украины
ТАСС17:49
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину любым возможным видом транспорта
РИА Новости17:21
Госдеп США рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину из-за России и COVID-19
Lenta.ru17:32
Госдеп призывает американцев немедленно покинуть Украину
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Госдеп США рекомендовал американцам уже сейчас начать уезжать с Украины
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