Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.
Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего кладбищами МБУ «Некрополь», обвиняемого в получении должностным лицом взятки за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, совершенное в особо крупном размере.