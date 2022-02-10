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Госдеп США рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину из-за России и COVID-19

Госдепартамент заявил
, что гражданам США необходимо уехать из Украины всеми доступными способами и на любом транспорте.
РЕН ТВ
Подчеркивается, что США «не смогут эвакуировать» своих граждан «в случае военных действий России где-либо на Украине».
Взгляд.ру
Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческий или частный транспорт, — отмечается в сообщении.
News.ru
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
РИА Новости

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