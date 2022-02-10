Lenta.ruГосдеп США рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину из-за России и COVID-19Госдепартамент заявил, что гражданам США необходимо уехать из Украины всеми доступными способами и на любом транспорте.РЕН ТВПодчеркивается, что США «не смогут эвакуировать» своих граждан «в случае военных действий России где-либо на Украине».Взгляд.руТем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческий или частный транспорт, — отмечается в сообщении.News.ruКиев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваНовый ДеньПолитика СегодняРосбалтЯмал-МедиаDiscover24Комсомольская правдаZnak.comiReactorФАНГазета.RuТелеканал 360°Life.ruРЕН ТВЦарьградREGNUMПодробнее о событииГосдеп рекомендовал американцам покинуть территорию УкраиныТАСС17:49Госдепартамент США призвал граждан срочно покинуть УкраинуURA.Ru17:48Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину любым возможным видом транспортаРИА Новости17:21Госдеп США рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину из-за России и COVID-19Lenta.ru17:32Госдеп призывает американцев немедленно покинуть УкраинуLife.ru17:27Госдеп США рекомендовал американцам уже сейчас начать уезжать с УкраиныГазета.Ru17:26Госдеп советует американцам немедленно покинуть УкраинуКоммерсантъ17:40Показать ещёОценить68Поделиться