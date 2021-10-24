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Госдеп США рекомендовал россиянам подавать на американскую визу в Варшаве

Госдепартамент США причислил россиян к "бездомным национальностям", которые не могут получить американскую визу на территории своей страны, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
РИА Новости
Помимо россиян в списке оказались кубинцы, иранцы, ливийцы, сомалийцы, сирийцы, венесуэльцы, а также жители Эритреи, Южного Судана и Йемена, следует из документа
, опубликованного на сайте Госдепартамента США.
Первый Севастопольский
Россияне могут подавать документы на визу через посольство США в Варшаве.
Интерфакс
Как сообщил в августе ТАСС представитель американского посольства в Москве, за неиммиграционными визами россиянам рекомендовано обращаться в диппредставительства США в других странах.
ТАСС

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