РИА НовостиГосдеп США рекомендовал россиянам подавать на американскую визу в ВаршавеГосдепартамент США причислил россиян к "бездомным национальностям", которые не могут получить американскую визу на территории своей страны, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.РИА НовостиПомимо россиян в списке оказались кубинцы, иранцы, ливийцы, сомалийцы, сирийцы, венесуэльцы, а также жители Эритреи, Южного Судана и Йемена, следует из документа, опубликованного на сайте Госдепартамента США.Первый СевастопольскийРоссияне могут подавать документы на визу через посольство США в Варшаве.ИнтерфаксКак сообщил в августе ТАСС представитель американского посольства в Москве, за неиммиграционными визами россиянам рекомендовано обращаться в диппредставительства США в других странах.ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruКомсомольская правдаСусанинПолитика СегодняГазета.RuАктуальные НовостиZnak.comТурДомТК ЗвездаКапитал страныМолваIt`s My CityПрофильGazeta.SPbNewInformREGNUMОбщественная служба новостейЯмал-МедиаУралинформбюроРамблерПятый каналНародные новостиПодробнее о событииГосдеп США рекомендовал россиянам подавать на американскую визу в ВаршавеРИА Новости02:25Госдеп рекомендовал россиянам обращаться за американскими визами в ВаршавуАргументы и Факты03:10Госдеп США официально признал россиян «бездомной нацией»Политика Сегоднявчера в 08:22Госдеп США добавил желающих получить визу россиян в категорию «бездомных национальностей»Lenta.ru23:33Госдеп рекомендовал гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в ВаршавуТАСС20:23Госдепартамент США отнес россиян к категории «бездомные национальности»Эхо Москвы02:33Отныне визу в США граждане России смогут получить только в ВаршавеНовые Известия22 октября в 07:14Показать ещёОценить2,4KПоделиться