Политика

Политика СегодняПолитика СегодняГосдеп США согласился опубликовать документы по Украине

Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
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Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

Lenta.ruвчера в 22:27

Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

РИА Новостивчера в 20:38

Госдеп опубликует записи со связанными с Украиной контактами Джулиани

RT на русскомвчера в 21:28

Госдеп дал согласие на публикацию документов по Украине

Газета.Ruвчера в 21:23

Госдеп США согласился на публикацию документов по Украине

РЕН ТВвчера в 20:41

Госдепартамент США согласился обнародовать документы по Украине

Комсомольская правдавчера в 21:46

СМИ: Госдепартамент согласился с требованием суда опубликовать документы по Украине

ТАССвчера в 18:28
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ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях

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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

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Политика

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Газета.Ru 03:55
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Налоги для самозанятых в 2020 году планируют ввести по всей России

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Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

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РИА Новости 04:59
Транспорт

Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году

"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
Российская газета 05:30
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Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости вчера в 18:41
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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
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Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Российская газета 05:41
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Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Стали известны гонорары Альвареса и Ковалева

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Пользователей Android предупредили о новом вирусе

Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
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Снимки с Чернышевым появились в Instagram. По признанию пришедших на спектакль зрителей, фигурист держался молодцом.
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Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
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Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
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Дочь певицы Любови Успенской была в четвертый раз прооперировали после аварии, в которую она попала в прошлом году в Коста-Рике.
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