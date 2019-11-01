Политика
Политика СегодняГосдеп США согласился опубликовать документы по Украине
Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
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Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Политика
Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
Политика
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
Политика
Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки
Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
Футбол
Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым
Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Кержаковым, передает газета "Известия".
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Здоровье
Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Происшествия
В Петербурге загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
Наука
В России создали ударопрочный бетон с использованием отходов
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Общество
В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса
Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернете советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Политика
Посольство Израиля в России объявило о приостановке работы
Посольство Израиля в России приостанавливает свою работу.
Здоровье
Путин посоветовал властям Калининградской области дарить медикам жильё
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым решение региональных проблем в области здравоохранения.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
Политика
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз
Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
Армия и оружие
В Британии российским подлодкам пригрозили противолодочным самолетом
Российские подлодки больше не смогут укрываться у берегов Соединенного Королевства, заявил начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Общество
В России изменились ГОСТы на хлеб
Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%
Руководитель крупнейшей российской финансовой организации «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитное учреждение снизило ставки по ипотеке до 9,3% после уменьшения ключевой ставки Центробанком России.
Происшествия
В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников
Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.