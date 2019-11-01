Политика

Политика СегодняПолитика СегодняГосдеп США согласился опубликовать документы по Украине

Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
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Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

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Госдеп дал согласие на публикацию документов по Украине

Газета.Ruвчера в 21:23

Госдеп опубликует записи со связанными с Украиной контактами Джулиани

RT на русскомвчера в 21:28

Госдепартамент США согласился обнародовать документы по Украине

Комсомольская правдавчера в 21:46

Госдеп США вынудили представить документы по Украине

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Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

РИА Новостивчера в 20:38

СМИ: Госдепартамент согласился с требованием суда опубликовать документы по Украине

ТАССвчера в 18:28
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:53, Вашингтон
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