Политика

Газета.RuГазета.RuСША упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России

Траты Германии на оборону показывают, что она не считает Россию достаточно серьезной угрозой, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России

Газета.Ru16:21

Помпео: Германия так мало тратит на оборону, будто не видит в России угрозы

ТАСС12:50

Ведь российская угроза! США продолжают «раскручивать» ФРГ на деньги

REGNUM13:33

Помпео: Германия фактически признала, что не считает Россию угрозой

Взгляд.ру12:59

Госдеп США упрекнул Германию в недооценке военной угрозы от России

РЕН ТВ12:50

США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России

Lenta.ru14:16

Германия фактически признает, что не считает Россию серьезной угрозой - Помпео

Независимая газета12:50
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

РБК 10:21
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Спорт

В WADA ответили на угрозы США отказаться от финансирования организации

WADA прокомментировало угрозы Американского Управления по контролю над наркотиками отказаться от финансирования организации.
ProstoProSport 07:41
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст

Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
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Футбол

«Эспаньол» остался на последнем месте после поражения от «Бетиса»

Евро-футбол.ру 18:08
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
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Экономика

«Новомет» возвращается к своим

Основатели и топ-менеджеры "Новомета" планируют выкупить 50,1% акций, принадлежащих "Роснано" и фондам Baring Vostok и Russia Partners, примерно за 10 млрд руб. Продающие акционеры могут рассчитывать на бонус, если в течение пяти лет после сделки "Новомет" более выгодно реализует акции стратегическому инвестору или выйдет на IPO.
Коммерсантъ 18:01
Общество

Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Кино

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
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Экономика

Провести интернет в отдаленные районы Якутии предлагают за счет бюджета

Провести интернет в отдаленные районы Якутии предлагают за счет бюджета Глава Якутии Айсен Николаев предложил включить в госпрограмму развития Арктики расходы в размере 3,7 млрд руб. на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Усть-Нера—Черский.
Коммерсантъ 18:01
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
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Футбол

Карпин удивился формулировке переноса игры «Краснодара» с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о новости на канале РПЛ на Youtube, где идет речь о переносе матча между «Краснодаром» и «Динамо».
ProstoProSport 13:38
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
4,9K
Политика

Зеленский оказался поражен масштабом наводнения на западе Украины

Газета.Ru 17:59
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
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Футбол

Клопп заплакал после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями от досрочного чемпионства команды в чемпионате Англии.
Газета.Ru 18:01
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости вчера в 16:17
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Общество

В Севастополе Т-34 чуть не въехал в зрителей на Параде Победы

В Севастополе танк Т-34, отреставрированный специально к Параду Победы, чуть не въехал в толпу зрителей.
Дни24 вчера в 09:23
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Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
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Культура

Netflix объявил дату выхода нового сезона «Люцифера»

Родной город 02:52
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Экономика

Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов о евразийской интеграции

Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов о евразийской интеграции За два года Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил свой проектный портфель больше чем на 70%, запустил прямую конвертацию национальных валют и создал расчетно-клиринговую систему, а его членами могут стать две новые страны — Венгрия и Молдавия.
Коммерсантъ 18:01
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Realme представила смартфон Realme X3

Деловое.ТВ 08:49
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Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года; директор Центрального разведывательного управления; был представителем штата Канзас в конгрессе и является членом движения чаепития в Республиканской партии.
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