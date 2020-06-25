Политика
Газета.RuСША упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России
Траты Германии на оборону показывают, что она не считает Россию достаточно серьезной угрозой, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Германия фактически признает, что не считает Россию серьезной угрозой - Помпео
Независимая газета12:50
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Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Спорт
В WADA ответили на угрозы США отказаться от финансирования организации
WADA прокомментировало угрозы Американского Управления по контролю над наркотиками отказаться от финансирования организации.
ProstoProSport 07:41
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Футбол
«Эспаньол» остался на последнем месте после поражения от «Бетиса»
Евро-футбол.ру 18:08
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Экономика
«Новомет» возвращается к своим
Основатели и топ-менеджеры "Новомета" планируют выкупить 50,1% акций, принадлежащих "Роснано" и фондам Baring Vostok и Russia Partners, примерно за 10 млрд руб. Продающие акционеры могут рассчитывать на бонус, если в течение пяти лет после сделки "Новомет" более выгодно реализует акции стратегическому инвестору или выйдет на IPO.
Коммерсантъ 18:01
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
Экономика
Провести интернет в отдаленные районы Якутии предлагают за счет бюджета
Провести интернет в отдаленные районы Якутии предлагают за счет бюджета Глава Якутии Айсен Николаев предложил включить в госпрограмму развития Арктики расходы в размере 3,7 млрд руб. на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Усть-Нера—Черский.
Коммерсантъ 18:01
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
Футбол
Карпин удивился формулировке переноса игры «Краснодара» с «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о новости на канале РПЛ на Youtube, где идет речь о переносе матча между «Краснодаром» и «Динамо».
ProstoProSport 13:38
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Футбол
Клопп заплакал после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями от досрочного чемпионства команды в чемпионате Англии.
Газета.Ru 18:01
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости вчера в 16:17
Общество
В Севастополе Т-34 чуть не въехал в зрителей на Параде Победы
В Севастополе танк Т-34, отреставрированный специально к Параду Победы, чуть не въехал в толпу зрителей.
Дни24 вчера в 09:23
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Культура
Netflix объявил дату выхода нового сезона «Люцифера»
Родной город 02:52
Экономика
Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов о евразийской интеграции
Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов о евразийской интеграции За два года Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил свой проектный портфель больше чем на 70%, запустил прямую конвертацию национальных валют и создал расчетно-клиринговую систему, а его членами могут стать две новые страны — Венгрия и Молдавия.
Коммерсантъ 18:01
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Деловое.ТВ 08:49
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34