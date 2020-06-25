Траты Германии на оборону показывают, что она не считает Россию достаточно серьезной угрозой, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России

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