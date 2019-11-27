Политика
Lenta.ruГосдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера
По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.
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с чего всё началось
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что «военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии».Дождь01:23
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Госдепартамент: наемники из России дестабилизируют ситуацию в Ливии
Московский Комсомолецвчера в 23:23
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Спорт
Будущий глава WADA уверен, что Россия сможет провести матчи Евро-2020
Будущий глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька в эфире польской радиостанции RMF FM рассказал о том, что проведению матчей будущего чемпионата Европы в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Политика
ЗакС утвердил Пикалёва и Потехину вице-губернаторами Петербурга
Петербургский парламент на заседании 27 ноября утвердил Валерия Пикалёва и Ирину Потехину на должность вице-губернаторов.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Общество
В России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков
В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы.
Происшествия
Десять лет назад произошла трагедия «Невского экспресса»
Авто
Марка Lincoln построит две модели на платформе Rivian
В апреле компании Ford и Rivian договорились о сотрудничестве: "голубой овал" пообещал стартапу $500 млн инвестиций в обмен на право использовать платформу-скейтборд для своего нового электромобиля.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Фигурное катание
Определен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию
Стал окончательно известен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию 2019 года, который состоится в Турине.
Общество
В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой
В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Здоровье
Трансплантолог Михаил Каабак вернется в НМИЦ здоровья детей
Министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с трансплантологами Михаилом Каабаком и Надеждой Бабенко, уволенными из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД).
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.
Культура
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма «Escape»
Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма "Escape".
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Политика