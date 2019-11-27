Политика

Lenta.ruLenta.ruГосдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера

По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.
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с чего всё началось
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил
, что «военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии».
Дождь01:23

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Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера

Lenta.ru01:50

США призвали к санкциям против ЧВК «Вагнер» за дестабилизацию обстановки в Ливии

Дождь01:23

Госдеп утверждает, что военные и наемники из России дестабилизируют ситуацию в Ливии

ТАССвчера в 23:09

Госдеп заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России

Известия00:23

Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

REGNUMвчера в 23:47

Госдепартамент: наемники из России дестабилизируют ситуацию в Ливии

Московский Комсомолецвчера в 23:23

Дэвид Шенкер: Россия развернула в Ливии регулярные войска для поддержки Ливийской национальной армии

Эхо Москвы00:30
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Спорт

Будущий глава WADA уверен, что Россия сможет провести матчи Евро-2020

Будущий глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька в эфире польской радиостанции RMF FM рассказал о том, что проведению матчей будущего чемпионата Европы в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.
Советский спорт 03:24
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Любовь Толкалина показала нового возлюбленного

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
RuNews24.ru 03:32
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Происшествия

В Приморье учеников школы, где мальчик разлил ртуть, осмотрят врачи

РИА Новости 02:37
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings 00:35
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Политика

ЗакС утвердил Пикалёва и Потехину вице-губернаторами Петербурга

Петербургский парламент на заседании 27 ноября утвердил Валерия Пикалёва и Ирину Потехину на должность вице-губернаторов.
ЗакC.Ру 03:25
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

В России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы.
ФедералПресс вчера в 21:25
Происшествия

Десять лет назад произошла трагедия «Невского экспресса»

ВНовгороде.ру 00:42
Авто

Марка Lincoln построит две модели на платформе Rivian

В апреле компании Ford и Rivian договорились о сотрудничестве: "голубой овал" пообещал стартапу $500 млн инвестиций в обмен на право использовать платформу-скейтборд для своего нового электромобиля.
Драйв 02:55
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Интерфакс 25 ноября в 09:22
Фигурное катание

Определен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию

Стал окончательно известен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию 2019 года, который состоится в Турине.
P1spb.ru вчера в 16:22
Общество

В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой

В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Российская газета 03:12
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня 25 ноября в 07:34
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Политика

«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Gazeta.SPb вчера в 01:49
Здоровье

Трансплантолог Михаил Каабак вернется в НМИЦ здоровья детей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с трансплантологами Михаилом Каабаком и Надеждой Бабенко, уволенными из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД).
Доктор Питер вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.
Woman.ru вчера в 11:17
Культура

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
ГЛАС.RU 00:00
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма «Escape»

Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма "Escape".
OAnews вчера в 18:11
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Политика

В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
ИА Новороссия вчера в 15:45
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Вести.Ru вчера в 22:21
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