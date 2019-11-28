Политика

РБКРБКГосдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины

США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжить оказывать давление на Россию по вопросу выполнения минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Госдепа.
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Госдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины

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Госдеп: США продолжат давление на Россию

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Госдеп заявил о намерении давить на Россию по украинскому вопросу

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В США заявили, что продолжат давление на РФ в вопросе выполнения минских договоренностей

ТАССвчера в 16:39
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