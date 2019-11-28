Политика
РБКГосдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины
США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжить оказывать давление на Россию по вопросу выполнения минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Госдепа.
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Общество
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем
Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.
Происшествия
В городе Наджаф в Ираке протестующие подожгли консульство Ирана
В городе Наджаф на юге Ирака демонстранты подожгли консульство Ирана. Манифестанты ворвались в здание консульства и подожгли его.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Политика
Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Хоккей
Панарин опубликовал странный фотоколлаж с Путиным
Российский хоккеист Артемий Панарин в Instagram опубликовал фотоколлаж с президентом РФ Владимиром Путиным.
Политика
Рейтинг Зеленского ускоренно снижается — социологи
Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи установили, что 75% жителей Украины одобряют идею прямых переговоров президента Украины с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе.
Общество
В Норвегии горбушу начали скармливать собакам
Политика
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Политика
В доме угрожавшей Зеленскому расправой националистки начался обыск
В доме волонтера и экс-главы добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» Марии Зверобой проходит обыск.
Происшествия
Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»
Общество
Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре
Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
Здоровье
Минздрав России прогнозирует в январе пик заболеваемости гриппом
В декабре Россию начнёт захлёстывать грипп. В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости в январе и начале февраля.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Футбол
Transfermarkt записал на имя Месси «Золотой мяч» по итогам 2019 года
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 35
Число жертв землетрясения в Албании достигло 35 человек, передает ТАСС. Согласно официальным данным, еще более 650 человек пострадали.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Культура
Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.
Футбол
Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Лионом»
Происшествия
Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе
Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Технологии
Хакеры опубликовали базу данных портала о трудоустройстве
На хакерские форумы попала информация о 500 тыс. пользователях портала для поиска работы jobinmoscow.ru.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Армия и оружие
Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Авто
Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль
Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.