Политика

РБКРБКГосдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины

США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжить оказывать давление на Россию по вопросу выполнения минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Госдепа.
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В США заявили, что продолжат давление на РФ в вопросе выполнения минских договоренностей

ТАССвчера в 16:39

США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины

РИА Новостивчера в 17:47

Госдеп: США продолжат давление на Россию

RT на русскомвчера в 16:43

Госдеп заявил о намерении давить на Россию по украинскому вопросу

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Госдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины

РБКвчера в 20:08

США решили давить на Россию ради Украины

REGNUMвчера в 18:51

Госдеп США официально заявил, что продолжит давление на Россию

Life.ruвчера в 19:24
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Известия вчера в 16:34
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Открыта невозможная черная дыра

Группа астрономов под руководством Лю Цзифэн из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружили черную дыру, чье существование считалось невозможным.
Lenta.ru вчера в 22:34
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В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Взгляд.ру вчера в 16:51
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Коммерсантъ вчера в 12:57
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Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира

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Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Политика

Украинский генерал назвал «уязвимости» Крымского моста

Генерал-лейтенант украинской армии Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
News.ru вчера в 13:29
Транспорт

Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург

Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода

Телеканал 360° вчера в 08:53
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru вчера в 22:25
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Экономика

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Единоборства

Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку

Российский боец Александр Емельяненко и тяжелоатлет Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии совместного поединка, который пройдет в Москве 29 ноября.
Спорт-Экспресс вчера в 08:33
Энергетика

«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Политика

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
ФАН вчера в 21:42
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«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ вчера в 14:50
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП

Известия вчера в 23:43
Политика

CNN узнал о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить расходы на выплаты в бюджет НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
РБК вчера в 20:41
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Общество

В Сети опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Всем привычные плацкартные вагоны скоро исчезнут вместе с проблемой «торчащих ног».
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Общество

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:28
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК вчера в 14:41
Транспорт

В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах

В Госдуме готовят поправки в законодательство, которые позволят людям с инвалидностью безвозмездно пользоваться платными трассами в России.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru вчера в 11:03
Общество

Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста

Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
ГЛАС.RU вчера в 09:45
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС вчера в 18:20
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