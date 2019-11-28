США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжить оказывать давление на Россию по вопросу выполнения минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Госдепа.

Госдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины

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