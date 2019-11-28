Политика
РБКГосдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины
США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжить оказывать давление на Россию по вопросу выполнения минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Госдепа.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Космос
Открыта невозможная черная дыра
Группа астрономов под руководством Лю Цзифэн из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружили черную дыру, чье существование считалось невозможным.
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Политика
Украинский генерал назвал «уязвимости» Крымского моста
Генерал-лейтенант украинской армии Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Единоборства
Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку
Российский боец Александр Емельяненко и тяжелоатлет Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии совместного поединка, который пройдет в Москве 29 ноября.
Энергетика
«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
Политика
«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП
Политика
CNN узнал о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить расходы на выплаты в бюджет НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Общество
В Сети опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Всем привычные плацкартные вагоны скоро исчезнут вместе с проблемой «торчащих ног».
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Транспорт
В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах
В Госдуме готовят поправки в законодательство, которые позволят людям с инвалидностью безвозмездно пользоваться платными трассами в России.
Общество
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Общество
Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста
Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.