с чего всё началось

США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс . В том числе были приобретены дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты.

Политика Путин снова обратится к гражданам России Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Футбол Сёмин отреагировал на слова Геркуса Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, сказанные в интервью «Чемпионату».

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Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Происшествия В Югре госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения Ханты-Мансийск, 2 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В Югре после контакта с заражённым коронавирусом сотрудником сервисной компании госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения.

Политика Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by Такое сравнение глава государства сделал, комментируя закрытие границы между Россией и Белоруссией.

Спорт Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске» Ранее директор Учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, занимаются в общей сложности 122 спортсмена.

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.