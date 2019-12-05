Политика
РИА НовостиГосдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию
Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7. По словам собеседника агентства, перебазирование состоится в 2020 году.
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Здоровье
На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств
"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Политика
На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»
Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Политика
Медведев рассказал о своём самом сложном решении
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Торонто», Ничушкин отметился голом в меньшинстве
«Колорадо» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Эвеланш» одержал четвертую победу кряду.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб
Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Шоу-бизнес
Безработный Дмитрий Тарасов пересел на метро
Еще недавно бывший игрок «Локомотива» рассекал по столице на дорогой иномарке, а вчера вдруг неожиданно пересел на метро.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Происшествия
В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро
Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
Политика
В Верховной раде подрались депутаты президентской партии «Слуга народа»
В четверг, 5 декабря, в сессионном зале Верховной рады Украины произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом.
Происшествия
Петербуржец провел мигрантов через фальшивые пограничные столбы
Здоровье
Медведев ответил на вопрос об увольнении врачей
Премьер-министр уточнил, что об этом напрямую было сказано руководству Минздрава и тем, кто отвечает за ситуацию в сфере здравоохранения.
Армия и оружие
Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток
Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Единоборства
Шеф-повар Salt Bae: «Я готов драться с Хабибом и Конором»
Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, более известный как Salt Bae, сообщил, что готов подраться с чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста Ивана Голунова.
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили выезд за рубеж
Действующая норма уже предусматривает возможность ограничивать сотрудникам органов безопасности выезд из России в период прохождения ими службы, пояснил журналистам один из авторов законопроекта Василий Пискарев.
Футбол
Президент УЕФА Чеферин предложил «подвинуть» оффсайд
Президент главной футбольной организации континента выступил с инициативой "подвинуть" линию оффсайда.
Культура
Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Происшествия
При обрушении жилого дома в Польше погибли пять человек
Тела пятерых погибших обнаружены представителями спасательных служб во время разбора завалов трехэтажного жилого дома в горнолыжном курорте Щирк, обрушившегося из-за взрыва бытового газа.