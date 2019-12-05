Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7. По словам собеседника агентства, перебазирование состоится в 2020 году.

Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

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