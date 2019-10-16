Политика

Lenta.ruLenta.ruУ Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине. Совещание проводил исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвейни.
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Политолог объяснил, почему Белый дом отстранил Госдеп от проведения политики по Украине

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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
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Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

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14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Жизнеобеспечение в Иркутской области восстановлено, заявил Мутко

Система жизнеобеспечения в пострадавшей от паводков Иркутской области полностью восстановлена, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и ДФО.
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В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь

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Минстрой защитит российских детей от падений из окон

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) внесёт изменения в правила строительства многоквартирных домов для предотвращения падения детей из окон.
News.ru 07:10
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Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

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Волгоградская правда 02:30
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.
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Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей

Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
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Наука

Мозг нерожавших женщин оказался старше мозга матерей

Исследователи обратили внимание, что мозг нерожавших женщин выглядел старше, чем у матерей.
Газета DAILY 11:15
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Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
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Арестован подозреваемый в избиении до смерти биатлониста в Красноярске

Газета.Ru 01:29
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Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

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Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
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Компания Ulefone представила смартфон Ulefone Armor X5

ITZine.ru вчера в 06:02
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Актер Петров назвал новый фильм «Текст» важнейшим в его карьере

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Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами

За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
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Экономика

Министр рассказала, что мешает развитию малого и среднего бизнеса

Сегодня на заседании комитета по экономической политике Саратовской облдумы министр экономического развития региона Юлия Швакова рассказала о поддержке объектов малого и среднего бизнеса.В 2018 г. на реализацию мер господдержки было направлено 99,2 млн руб.
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Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Транспорт

Метро в России признали бесперспективным

В российских регионах следует развивать не метро, которое во всех городах, кроме Москвы, является убыточным, а наземный транспорт, в том числе скоростные трамваи.
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Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском

Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
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Общество

Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
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Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

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Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
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В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова

В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова. Экспозиция приурочена к 175-летию художника.
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Медведев получил звание «Заслуженный мастер спорта»

В Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Павел Колобков вручил теннисисту Даниилу Медведеву значок и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России».
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PlayStation 5 будет поддерживать игры для всех поколений консолей Sony

Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
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Адриано сделал предложение своей девушке в туалете

Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
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