Политика
Lenta.ruУ Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине. Совещание проводил исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвейни.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
Жизнеобеспечение в Иркутской области восстановлено, заявил Мутко
Система жизнеобеспечения в пострадавшей от паводков Иркутской области полностью восстановлена, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и ДФО.
РИА Новости 08:45
Происшествия
В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь
МИР 24 вчера в 15:01
Общество
Минстрой защитит российских детей от падений из окон
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) внесёт изменения в правила строительства многоквартирных домов для предотвращения падения детей из окон.
News.ru 07:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет
Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 08:01
Общество
Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей
Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
Ведомости 10:34
Наука
Мозг нерожавших женщин оказался старше мозга матерей
Исследователи обратили внимание, что мозг нерожавших женщин выглядел старше, чем у матерей.
Газета DAILY 11:15
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Гаджеты
Компания Ulefone представила смартфон Ulefone Armor X5
ITZine.ru вчера в 06:02
Здоровье
Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами
За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
URA.Ru вчера в 01:45
Экономика
Министр рассказала, что мешает развитию малого и среднего бизнеса
Сегодня на заседании комитета по экономической политике Саратовской облдумы министр экономического развития региона Юлия Швакова рассказала о поддержке объектов малого и среднего бизнеса.В 2018 г. на реализацию мер господдержки было направлено 99,2 млн руб.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:29
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Транспорт
Метро в России признали бесперспективным
В российских регионах следует развивать не метро, которое во всех городах, кроме Москвы, является убыточным, а наземный транспорт, в том числе скоростные трамваи.
Lenta.ru 11:22
Общество
Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском
Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Общество
Между Россией и Грузией восстановлено сообщение
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru 03:50
Культура
В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова
В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова. Экспозиция приурочена к 175-летию художника.
Вести Подмосковья 08:15
Теннис
Медведев получил звание «Заслуженный мастер спорта»
В Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Павел Колобков вручил теннисисту Даниилу Медведеву значок и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России».
Спорт-Экспресс 10:09
Игры
PlayStation 5 будет поддерживать игры для всех поколений консолей Sony
Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
iXBT.com 08:39
Футбол
Адриано сделал предложение своей девушке в туалете
Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
Матч ТВ 10:52