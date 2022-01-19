По словам Сикорского, из отчета следует, что группа ИКАО по установлению фактов «приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Белоруссии не было».
Sohu отмечает, что ВС РФ развернули в Арктике мощную военную группировку: новые базы, аэродромы и военную технику для ведения военных действий при экстремально низких температурах. news.myseldon.com Ранее ИА SM-News сообщало, что в Сенате США объявили о потенциальном оружии против Путина.