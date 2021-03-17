Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Госдеп не комментирует возможность отзыва посла США из России

Госдепартамент США не комментирует возможность отзыва из Москвы американского посла в России Джона Салливана на консультации, заявила замглавы пресс-службы ведомства Джалина Портер. Ее слова приводит ТАСС.В источнике
Газета.Ru
Профиль
Expert.ru
RuNews24.ru
Вечерняя Москва
RT на русском
Известия
Life.ru
Комсомольская правда
Взгляд.ру
ИА Красная Весна
Москва 24
Царьград
News.ru
Lenta.ru
Московский Комсомолец
Радио Маяк
Ридус
ТВ Центр
С чего всё началось

В Госдепе прокомментировали приглашение посла Антонова в Москву на консультации

Ранее в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия.
ТАССвчера в 15:30

Подробнее о событии

В Госдепе ответили на вопрос о возможности отзыва посла США из Москвы

Взгляд.рувчера в 16:40

Госдеп США прокомментировал приглашение Антонова в Москву на консультации

Известиявчера в 14:31

В Госдепе высказались об отношениях США с Россией

RT на русскомвчера в 14:44

Госдеп США прокомментировал вызов российского посла в Москву

Московский Комсомолецвчера в 14:42

США выразили готовность обсуждать с Ираном обмен заключенными

ТАСС17:33

США назвали условие для сотрудничества с Россией

Lenta.ruвчера в 15:30

Госдеп заявил о готовности США работать с Россией

Life.ruвчера в 14:16
Интересное

BMW прогнозирует рост прибыли в 2021 году

Компания ожидает, что доналоговая прибыль в 2021 году будет существенно выше, чем в 2020 году, и прогнозирует маржу прибыли автомобильного подразделения до вычета процентов и налогов (EBIT) в диапазоне от 6% до 8%.
Финмаркетвчера в 05:08