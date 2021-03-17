BMW прогнозирует рост прибыли в 2021 году

Компания ожидает, что доналоговая прибыль в 2021 году будет существенно выше, чем в 2020 году, и прогнозирует маржу прибыли автомобильного подразделения до вычета процентов и налогов (EBIT) в диапазоне от 6% до 8%.