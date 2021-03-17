Госдеп не комментирует возможность отзыва посла США из России
Госдепартамент США не комментирует возможность отзыва из Москвы американского посла в России Джона Салливана на консультации, заявила замглавы пресс-службы ведомства Джалина Портер. Ее слова приводит ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В Госдепе прокомментировали приглашение посла Антонова в Москву на консультации
Ранее в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия.
ТАССвчера в 15:30