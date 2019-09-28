Политика
Газета.RuГосдеп неожиданно возобновил дело о служебной переписке Клинтон
Белый дом возобновил расследование по факту использования Хиллари Клинтон личной почты для отправки секретной информации: Госдеп опросил уже 130 должностных лиц. Тем временем демократы обвинили президента США в расправе над политическими конкурентами.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа начала проверять электронную почту действующих и бывших сотрудников Госдепартамента, которые вели переписку с экс-госсекретарем Хилари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.РБКвчера в 21:21
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