с чего всё началось

Белый дом возобновил расследование по факту использования Хиллари Клинтон личной почты для отправки секретной информации: Госдеп опросил уже 130 должностных лиц. Тем временем демократы обвинили президента США в расправе над политическими конкурентами.

Политика Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.

Армия и оружие Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Шоу-бизнес Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.

Общество Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.

Политика Иран захотел от США 50 миллиардов долларов Если США хотят, чтобы Иран вернулся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД), то должны выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов и вернуться к ядерной сделке.

Автоспорт 80 минут до старта: Комментарий Виталия Петрова В Mercedes выбрали для стартового отрезка шины Medium, но сложно сказать, станет ли эта стратегия выигрышной.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Футбол Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Космос В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.

Политика Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Кино LADA 4х4 «засветилась» в новом супергеройском фильме от Marvel Гордость российского автопрома, внедорожник LADA 4х4 появился на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .

Единоборства Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.

Политика Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Экономика «Вымпелком» обещал обеспечить покрытие LTE на всех линиях метро Москвы Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в 2021 году завершит покрытие сетями LTE всех линий московского метрополитена, заявил журналистам гендиректор компании Василь Лацанич.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.