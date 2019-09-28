Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп неожиданно возобновил дело о служебной переписке Клинтон

Белый дом возобновил расследование по факту использования Хиллари Клинтон личной почты для отправки секретной информации: Госдеп опросил уже 130 должностных лиц. Тем временем демократы обвинили президента США в расправе над политическими конкурентами.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа начала проверять электронную почту действующих и бывших сотрудников Госдепартамента, которые вели переписку с экс-госсекретарем Хилари Клинтон, пишет The Washington Post
 со ссылкой на источники.
РБКвчера в 21:21

Подробнее о событии

Госдеп неожиданно возобновил дело о служебной переписке Клинтон

Газета.Ru06:23

Госдеп начал задним числом засекречивать информацию из писем Клинтон

РЕН ТВ00:44

WP: в Госдепе активизировали расследование в отношении служебной переписки Клинтон

ТАССвчера в 20:53

СМИ: расследование «почтового скандала» Хиллари Клинтон продолжается

Коммерсантъвчера в 21:59

СМИ рассказали об активизации расследования дела о переписке Клинтон

RT на русскомвчера в 21:24

WP сообщила о засекреченных задним числом письмах для Клинтон

РБКвчера в 21:21

СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон

РИА Новостивчера в 23:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия

В Словакии приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя

РИА Новости 05:34
Политика

Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.
Российская газета 06:32
Армия и оружие

Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников

Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 27 сентября в 09:03
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru 26 сентября в 05:37
Общество

Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях

В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.
Lenta.ru 06:13
Политика

Иран захотел от США 50 миллиардов долларов

Если США хотят, чтобы Иран вернулся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД), то должны выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов и вернуться к ядерной сделке.
Lenta.ru 06:28
Футбол

ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

RT на русском 06:28
Автоспорт

80 минут до старта: Комментарий Виталия Петрова

В Mercedes выбрали для стартового отрезка шины Medium, но сложно сказать, станет ли эта стратегия выигрышной.
F1news.ru 05:50
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

ТАСС 01:29
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Космос

В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду

В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости 27 сентября в 13:16
Автоспорт

Мазепин попал в аварию на первом круге гонки «Формулы-2» в Сочи

РИА Новости 05:31
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Кино

LADA 4х4 «засветилась» в новом супергеройском фильме от Marvel

Гордость российского автопрома, внедорожник LADA 4х4 появился на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
Политическая Экспертиза 03:41
Происшествия

В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Единоборства

Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс вчера в 16:57
Политика

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Экономика

«Вымпелком» обещал обеспечить покрытие LTE на всех линиях метро Москвы

Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в 2021 году завершит покрытие сетями LTE всех линий московского метрополитена, заявил журналистам гендиректор компании Василь Лацанич.
РИА Новости 05:28
Политика

В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру

Парламентская газета 05:17
Игры

Загрузчик Epic Games Store получил обновление. В разработке находится новая главная страница

В настоящий момент Epic Games разрабатывает новую главную страницу магазина.
3DNews 04:05
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Футбол

Эксперт Марк Рубин: «Система VAR испортила матч „Локомотив“ – „Зенит“»

Поражение «Зенита» от «Локомотива» со счётом 0:1 эксперт «ПД» заслуженный тренер России по футболу Марк Рубин считает результатом слабой игры чемпионов в атаке.
Петербургский дневник вчера в 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хиллари Клинтон
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии. Первая леди Арканзаса, первая леди США, сенатор от штата Нью-Йорк. Государственный секретарь США. Кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное