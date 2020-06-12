Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию

Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
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США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии

Lenta.ru02:47

Госдеп возложил ответственность за «интервенцию» Турции в Ливию на Россию

РИА Новостивчера в 19:21

Госдепартамент США обвинил РФ в провокации турецкой интервенции в Ливии

Газета.Ruвчера в 21:46

Госдепартамент связал турецкую интервенцию в Ливии с «российским присутствием»

ТАССвчера в 21:40

США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии

Коммерсантъвчера в 20:52

Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии

Интерфакс00:12
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Здоровье

В Тамбовской области от коронавируса умер 15-й пациент

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3 770, 1 805 выздоровели: 860 выписаны из стационара, 945 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 15.
Kursk.com 02:35
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Путин поздравил россиян с Днём России

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
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Футбол

Наставник «Динамо» получил тренерскую лицензию Pro

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию Pro.
Газета.Ru 06:36
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
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Гаджеты

Компания Adobe выпустила новое приложение для смартфонов Photoshop Camera

Программа выпущена в компании Adobe.
Goroday.ru вчера в 22:30
Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
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Киберспорт

В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики

Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru 04:37
Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
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Здоровье

Минздрав назвал опасные препараты для профилактики коронавируса

Глава ведомства Михаил Мурашко обозначил для россиян те препараты, употребление которых в целях профилактики коронавируса является крайне нежелательным и опасным.
Что происходит 01:22
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Общество

Елизавета II поздравила россиян с Днём России

Королева Великобритании Елизавета II направила россиянам поздравления с национальным праздником страны — Днём России.
News.ru 04:34
Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости вчера в 12:28
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Здоровье

Главный врач больницы Барнаула умер от коронавируса

Kursk.com 03:38
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Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
ТАСС 06:28
Игры

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

REGNUM вчера в 17:50
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Происшествия

В Красноярском крае за сутки скончались пять человек с COVID-19

Красноярск, 12 июня 2020, 13:22 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 178 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 06:22
Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
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Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
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Политика

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
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Экономика

Рост во время чумы: когда нынешнее ралли на рынках сменится падением

Иллюзии для инвесторов Американский индекс NASDAQ, в который входят акции высокотехнологических компаний, не только отыграл падение февраля-марта, но даже показывает 10-процентный рост с начала года.
Известия вчера в 17:01
Происшествия

После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
RT на русском 05:24
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Здоровье

Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна вчера в 17:22
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Футбол

ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля

Как сообщает источник, окончательное решение «армейцы» примут не раньше середины июля.
Vprognoze.ru 04:33
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