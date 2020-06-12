Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию

Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
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США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии

Lenta.ru02:47

Госдеп возложил ответственность за «интервенцию» Турции в Ливию на Россию

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Коммерсантъвчера в 20:52

Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии

Интерфакс00:12
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