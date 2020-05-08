с чего всё началось

Дипломат считает, что Россия вмешивается в дела Сирии и Ливии, а также ведет "кампанию дезинформации", утверждая, что источником вируса являются западные страны или США. Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации".

Финансы Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. 9

Общество Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям. 701

Политика Грузия отозвала посла с Украины Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД. 404

Происшествия Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии. 127

Общество Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая. 138

Происшествия Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова. 18

Общество Названа причина остановки торгов на Московской бирже Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи. 139

Происшествия Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году. 4

Общество Ученые назвали основную причину распространения коронавируса Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете. 3

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 20

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 467

Музыка Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer» Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор". 4

Политика Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. 103

Авто Выдача автокредитов в апреле упала на 81% По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», выдача автокредитов в апреле 2020 года оказалась на 81% ниже, чем в апреле прошлого года, как в количестве, так и в рублях. 4

Экономика Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены. 1,2K

Политика Разведка ФРГ: для США обвинения против КНР служат «отвлекающим манёвром» Разведслужба направила министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр секретную записку, где утверждения Вашингтона о происхождении вируса из лаборатории в Ухане названы «расчётливым отвлекающим манёвром».

Общество Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо» Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей. 16