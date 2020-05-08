с чего всё началось

Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.

Гаджеты Новый ноутбук Surface Book 3 представлен Microsoft Уже объявлено, что производительность ноутбука будет на 50 процентов больше, чем у предшественника, Surface Book 2. Линейка новых устройств Microsoft состоит из двух моделей, 13-дюймовой и 15-дюймовой. 7

Общество В Подмосковье продлили режим ограничений Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта. 758

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры". 4,8K

Политика Трамп отверг причастность США к вторжению в Венесуэлу Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Штатов не имеет никакого отношения к морскому вторжению боевиков в Венесуэлу. 318

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 61

Здоровье Решение о продлении самоизоляции в Самарской области примут 10 мая Азаров объяснил, что в Самарской области ситуация нестандартная — в каждом конкретном муниципалитете она отличается, поэтому решение будет приниматься отдельно по каждому из них. 1

Общество SCMP: Китай может продать часть госдолга США Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post. 210

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,5K

Наука Созданы растения, которые могут светиться Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака. 137

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко. 18

Происшествия «Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД. 4

Общество Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.

Общество Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов. 6

Общество Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается» Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. 1,8K

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 601