Политика
РИА НовостиГосдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
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с чего всё началось
«Хотя Россия часто публично заявляет, что поддерживает политическое решение, например, в Сирии и Ливии, одновременно с этим она участвует в деятельности, которая подрывает политический мирный процесс и расширяет конфликт»,— сказал господин Робинсон (его слова приводятся в расшифровке разговора на сайте Госдепа).Коммерсантъвчера в 19:59
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Госдеп обвинил Россию во вмешательстве в Сирии и Ливии и дезинформации по коронавирусу
Коммерсантъвчера в 19:59
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Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
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Газета.Ru вчера в 22:39
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ТАСС вчера в 20:11
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Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
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Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
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ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
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Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
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Армия и оружие
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Piter.tv 06 мая в 08:02
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Из-за сложности технологий в The Medium будет фиксированная камера
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Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
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Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
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Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
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