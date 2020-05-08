Политика
Деловое.ТВГосдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Дипломат считает, что Россия вмешивается в дела Сирии и Ливии, а также ведет "кампанию дезинформации", утверждая, что источником вируса являются западные страны или США. Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации".
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
«Хотя Россия часто публично заявляет, что поддерживает политическое решение, например, в Сирии и Ливии, одновременно с этим она участвует в деятельности, которая подрывает политический мирный процесс и расширяет конфликт»,— сказал господин Робинсон (его слова приводятся в расшифровке разговора на сайте Госдепа).Коммерсантъвчера в 19:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдеп обвинил Россию во вмешательстве в Сирии и Ливии и дезинформации по коронавирусу
Коммерсантъвчера в 19:59
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Технологии
Хакеры завели страничку на WordPress
По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
Приобрести медицинские маски жители Москвы могут не только в аптеках, но и в некоторых розничных магазинах.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом
Российская газета 02:44
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Киберспорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат вчера в 10:31
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Шоу-бизнес
Папарацци запечатлели Ким Кардашьян в бикини без фотошопа
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая регулярно выкладывает в Instagram фотографии в бикини и множество раз обвиняемая подписчиками за употребление фотошопа, попала в объектив камер папарацци так, как она выглядит на самом деле.
RuNews24.ru вчера в 23:29
Общество
Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня
Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года.
Мегаполис онлайн вчера в 12:50
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК 06 мая в 09:20
Здоровье
В Петербурге начали забирать плазму у выздоровевших от коронавируса
Сегодня, 7 мая, в Петербурге начался забор крови у полностью выздоровевших после заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:35
Общество
В Омске скончался ещё один пациент с коронавирусом
Омск здесь 02:36
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Футбол
Умяров оказал финансовую помощь больнице Тверской области
Весь коллектив больницы выразил благодарность Умярову за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России.
Soccer.ru вчера в 18:23
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 03:16
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:02
Общество
Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами
Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:02
Здоровье
Китайские предприниматели дали России совет по преодолению COVID-19
Китайские предприниматели считают, что в России необходимы обязательные меры по использованию защитных масок в общественных местах, особенно в городском транспорте и на работе.
Взгляд.ру 01:43
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 03:05
Футбол
Ла Лига не подтвердила возобновление чемпионата Испании 20 июня
Ла Лига не подтвердила информацию главного тренера "Леганеса" Хавьера Агирре, сообщившего о том, что футбольный сезон в Испании должен возобновиться 20 июня.
Soccer.ru вчера в 20:09
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Авто
Автодилеры США вывозят автомобили в море
Для большинства дилеров в США март оказался самым провальным месяцем за последние десятки лет, при этом в апреле ситуация не особо изменилась.
Новые автомобили 02:45
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11