с чего всё началось

Дипломат считает, что Россия вмешивается в дела Сирии и Ливии, а также ведет "кампанию дезинформации", утверждая, что источником вируса являются западные страны или США. Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации".

Технологии Хакеры завели страничку на WordPress По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс. 1

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 70

Армия и оружие ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера. 12

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 195

Шоу-бизнес Папарацци запечатлели Ким Кардашьян в бикини без фотошопа Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая регулярно выкладывает в Instagram фотографии в бикини и множество раз обвиняемая подписчиками за употребление фотошопа, попала в объектив камер папарацци так, как она выглядит на самом деле. 1

Общество Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года. 16

Экономика Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.

Футбол Умяров оказал финансовую помощь больнице Тверской области Весь коллектив больницы выразил благодарность Умярову за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России.

Общество Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты. 183

Политика Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.

Общество Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову. 28

Здоровье Китайские предприниматели дали России совет по преодолению COVID-19 Китайские предприниматели считают, что в России необходимы обязательные меры по использованию защитных масок в общественных местах, особенно в городском транспорте и на работе. 2

Общество SCMP: Китай может продать часть госдолга США Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post. 276

Футбол Ла Лига не подтвердила возобновление чемпионата Испании 20 июня Ла Лига не подтвердила информацию главного тренера "Леганеса" Хавьера Агирре, сообщившего о том, что футбольный сезон в Испании должен возобновиться 20 июня.

Авто Автодилеры США вывозят автомобили в море Для большинства дилеров в США март оказался самым провальным месяцем за последние десятки лет, при этом в апреле ситуация не особо изменилась. 5