Политика
ИзвестияГосдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру
Россия усердно работает над навязыванием своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 странам по всему миру. Об этом в четверг, 31 октября, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Politico.
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Происшествия
В Приамурье задержаны подозреваемые в убийстве главы поселения
Подозреваемые в убийстве главы посёлка Новобурейский задержаны следственными органами в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.
REGNUM 20:14
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM 17:17
Армия и оружие
Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов
ИА Новороссия 09:29
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Культура
WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году
Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
Adindex.ru вчера в 03:55
Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 голов в матче Кубка лиги
«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5.
Metaratings 02:23
Происшествия
В Приморье продолжается поиск пропавших в море рыбаков
Четвёртые сутки продолжается поиск катера с рыбаками, который в субботу, 26 октября, вышел в море из залива Владимир на вечерний клёв и по настоящее время не вернулся.
REGNUM вчера в 01:44
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец 05:22
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Джигурда пообещал отправить Малахова в нокаут
Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, пообещав отправить его в нокаут.
URA.Ru 20:17
Футбол
Спартак — Ростов 2:1
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс 14:23
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Гаджеты
В семействе SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт
Компания Crucial расширила ассортимент потребительских твердотельных накопителей (SSD) серии BX500, которые были представлены в вариантах вместимости от 120 Гбайт до 480 Гбайт в прошлом году.
3DNews 00:48
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Политика
Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru 17:15
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости 29 октября в 08:26
Технологии
Microsoft перепутала обновления для пользователей
Компания советовала всем пользователям домашней модификации и владельцам устройств с ОС версии 10 Pro пропустить установку апдейта с Autopilot.
OAnews вчера в 21:00
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Армия и оружие
После смерти аль-Багдади ИГ выбрало нового лидера
Группа боевиков "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещена в России) подтвердила, что ее теперь уже бывший лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит, сообщает агентство Reuters.
Газета.Ru 14:04
Наука
Молекулы как хиральные близнецы: ученые синтезируют новые формы синтетического света
Ученые пришли к выводу, что синтетический хиральный свет способен селективно взаимодействовать с левой или правой хиральной молекулой.
Экология Регионов 29 октября в 04:19
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 08:37