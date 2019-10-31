Политика

ИзвестияИзвестияГосдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

Россия усердно работает над навязыванием своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 странам по всему миру. Об этом в четверг, 31 октября, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Politico.
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Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 по примеру автомата Калашникова

РБК11:18

В США обвинили Россию в «навязывании» С-400 всему миру

Газета.Ru16:23

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

Известия13:08

В Госдепе заявили о «навязывании» Россией С-400 всему миру

РИА Новости16:09

США объявили С-400 «новым автоматом Калашникова»

Lenta.ru09:09

США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру

Комсомольская правда09:05

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

ТАСС08:40
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Происшествия

В Приамурье задержаны подозреваемые в убийстве главы поселения

Подозреваемые в убийстве главы посёлка Новобурейский задержаны следственными органами в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.
REGNUM 20:14
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM 17:17
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия 09:29
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Культура

WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году

Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
Adindex.ru вчера в 03:55
Футбол

«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 голов в матче Кубка лиги

«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5.
Metaratings 02:23
Происшествия

В Приморье продолжается поиск пропавших в море рыбаков

Четвёртые сутки продолжается поиск катера с рыбаками, который в субботу, 26 октября, вышел в море из залива Владимир на вечерний клёв и по настоящее время не вернулся.
REGNUM вчера в 01:44
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец 05:22
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Шоу-бизнес

Джигурда пообещал отправить Малахова в нокаут

Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, пообещав отправить его в нокаут.
URA.Ru 20:17
Футбол

Спартак — Ростов 2:1

"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс 14:23
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Гаджеты

В семействе SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт

Компания Crucial расширила ассортимент потребительских твердотельных накопителей (SSD) серии BX500, которые были представлены в вариантах вместимости от 120 Гбайт до 480 Гбайт в прошлом году.
3DNews 00:48
Здоровье

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Политика

Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru 17:15
Здоровье

Врач назвала первые признаки инсульта

Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости 29 октября в 08:26
Технологии

Microsoft перепутала обновления для пользователей

Компания советовала всем пользователям домашней модификации и владельцам устройств с ОС версии 10 Pro пропустить установку апдейта с Autopilot.
OAnews вчера в 21:00
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Армия и оружие

После смерти аль-Багдади ИГ выбрало нового лидера

Группа боевиков "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещена в России) подтвердила, что ее теперь уже бывший лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит, сообщает агентство Reuters.
Газета.Ru 14:04
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ 09:15
Наука

Молекулы как хиральные близнецы: ученые синтезируют новые формы синтетического света

Ученые пришли к выводу, что синтетический хиральный свет способен селективно взаимодействовать с левой или правой хиральной молекулой.
Экология Регионов 29 октября в 04:19
Кино

Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 08:37
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