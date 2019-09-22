Политика
Газета.RuГосдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме. Суд Саратова вынес приговор в отношении шестерых членов организации в пятницу, 20 сентября.
Читать в источнике
Оценить464
с чего всё началось
Госдепартамент США обеспокоен приговором саратовского суда в отношении шести членов организации «Свидетели Иеговы»*, соответствующее сообщение главы пресс-службы ведомства Морган Ортэгус обнародовано в субботу в Twitter.Политика Сегоднявчера в 19:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:08, Вашингтон
Политика
Трамп призвал Европу выделять больше средств для Украины
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа должна выделять больше средств на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:46
Кино
Скончался актер из сериала «Звездный путь» Арон Айзенберг
21 сентября умер американский актер Арон Айзенберг, исполнивший роль Нога в телесериале «Звездный путь: Глубокий космос 9». Актер скончался на 51 году жизни, сообщает Fox News.
Культуромания 09:49
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском 09:33
Армия и оружие
Помпео настроен на мирное решение конфликта с Ираном
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хочет мирного решения конфликта Соединённых Штатов с Ираном.
RT на русском 10:54
Культура
В Петербурге открылась трехмерная панорама «Дорога через войну»
Посмотреть на экспозицию пришли ветераны войны и школьники.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:19
Политика
Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.
Газета.Ru 06:49
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости вчера в 09:35
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 20 сентября в 07:22
Происшествия
Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове
Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.
Известия 10:09
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ 20 сентября в 09:24
Космос
Древняя Венера могла быть обитаема, уверены ученые НАСА
Южный Федеральный 08:15
Здоровье
Давление помогут снизить картофель и свекла
Например, свекла оказывает положительное действие на работу органов сердечно-сосудистой системы.
Соловей.Инфо вчера в 05:17
Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском 10:31
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Происшествия
Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым
Znak.com 20 сентября в 06:05
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R вчера в 03:50
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован
В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.
RT на русском 09:48
Происшествия
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета вчера в 18:16
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика
Порошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера»
Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению существование "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 05:55
Наука
Ученые предложили необычный способ борьбы с раком
Генетические следы вирусов, заражавших организмы предков человека миллионы лет назад, могут помочь иммунной системе современных людей идентифицировать и уничтожать раковые клетки, считают исследователи биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика.
РИА Новости 07:39