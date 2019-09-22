с чего всё началось

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме. Суд Саратова вынес приговор в отношении шестерых членов организации в пятницу, 20 сентября.

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Политика Трамп призвал Европу выделять больше средств для Украины Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа должна выделять больше средств на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Скончался актер из сериала «Звездный путь» Арон Айзенберг 21 сентября умер американский актер Арон Айзенберг, исполнивший роль Нога в телесериале «Звездный путь: Глубокий космос 9». Актер скончался на 51 году жизни, сообщает Fox News.

Общество В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес» В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.

Здоровье В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

Армия и оружие Помпео настроен на мирное решение конфликта с Ираном Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хочет мирного решения конфликта Соединённых Штатов с Ираном.

Политика Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Игры В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.

Происшествия Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.

Спорт ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Здоровье Давление помогут снизить картофель и свекла Например, свекла оказывает положительное действие на работу органов сердечно-сосудистой системы.

Экономика В России предлагают ввести индекс производства самогона Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Кино В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь» В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".

Политика Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Происшествия Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.