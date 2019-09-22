Политика
Газета.RuГосдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме. Суд Саратова вынес приговор в отношении шестерых членов организации в пятницу, 20 сентября.
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с чего всё началось
Госдепартамент США обеспокоен приговором саратовского суда в отношении шести членов организации «Свидетели Иеговы»*, соответствующее сообщение главы пресс-службы ведомства Морган Ортэгус обнародовано в субботу в Twitter.Политика Сегоднявчера в 19:07
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Футбол
Заболотный забил шикарный гол «Динамо» ударом с разворота
На 32-й минуте матча 10-го тура РПЛ 28-летний футболист развернулся в штрафной площади соперника и мощным ударом левой ногой отправил мяч в дальний угол.
Sport24.ru 07:51
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 20 сентября в 11:33
Шоу-бизнес
Евгений Кузин и Александра Артемова стали родителями
Во второй раз Кузин отправился в ЗАГС через шесть лет. Официально мужем и женой с Александрой Артемовой они стали в 2017 году.
Wday.ru 20 сентября в 03:41
Шоу-бизнес
Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой
Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru вчера в 13:21
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
Bloomberg узнал о планах Путина одобрить Парижское соглашение по климату
Как отмечает Bloomberg, точка зрения Путина близка к мнению американского президента Дональда Трампа — в 2017 году он объявил о выходе США из соглашения, объяснив это тем, что оно неудобно для бизнеса.
РБК 08:01
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Космос
Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны и Марса
News.ru вчера в 13:33
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском вчера в 02:25
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Общество
В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru 20 сентября в 13:41
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Политика
Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, не существует в природе.
Известия 06:42
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие
Минобороны показало кадры стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Министерство обороны России показало кадры стрельб из зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые прошли в рамках учений сил Северного флота в Баренцевом море.
RT на русском 07:40
Общество
Несколько профессиональных праздников в России могут отменить
В России могут отменить несколько профессиональных праздников, отмечаемых в стране еще со времен СССР, сообщает «Коммерсант».
МР7.ру 20 сентября в 01:52
Происшествия
Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе
Трое жителей Омска получили огнестрельные ранения после конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает областное управление МВД в воскресенье, 22 сентября.
Известия 07:55
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе
15-летняя спортсменка из России Александра Трусова установила два мировых рекорда на Мемориале Ондрея Непелы.
ФАН вчера в 08:46
Происшествия
Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом
Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru 06:54
Общество
Снег с градом уже выпал в Подмосковье
News.ru 07:55
Экономика
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%
С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 20 сентября в 07:38
Армия и оружие
Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны»
Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".
РИА Новости 04:30
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20