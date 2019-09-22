с чего всё началось

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме. Суд Саратова вынес приговор в отношении шестерых членов организации в пятницу, 20 сентября.

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

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Происшествия Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.

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Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Шоу-бизнес Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой "Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.

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Происшествия Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.

Политика Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, не существует в природе.

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Происшествия Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе Трое жителей Омска получили огнестрельные ранения после конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает областное управление МВД в воскресенье, 22 сентября.

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Происшествия Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.

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Армия и оружие Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны» Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".