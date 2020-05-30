с чего всё началось

В октябре 2019 года агентство Reuters сообщило, что Россия якобы поставила напечатанные деньги для властей на востоке страны. 30 мая заместитель начальника управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд обвинил российскую сторону в поставке в Ливию боевой авиации.

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Космос Пушков напомнил о планах Маска на Марс в связи с запуском Crew Dragon Российский сенатор Алексей Пушков поздравил основателя компании SpaceX Илона Маска с успешным запуском пилотируемого корабля с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции, однако подчеркнул, что до полета на Марс тот далек.

Политика Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter. 2

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 491

Политика Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская. 86

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 8,3K

Общество Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс. 737

Происшествия В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.

Авто В июне продажи автомобилей упадут максимум на 50% По прогнозам автодилеров в июне продажи машин в России упадут максимум на 50% по сравнению с 2019 годом. 66

Происшествия При падении лифта в Благовещенске пострадали люди Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы. 12

Здоровье В Алтайском крае выявили 71 новый случай COVID-19 Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 31 пациент выписан, один скончался, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 131

Происшествия За сутки 103 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19. 82

Общество Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,6K

Авто В АвтоВАЗе рассказали, когда обновится самая дорогая Lada 4x4 Lada 4x4 в версии Bronto, являющейся самой дорогой в линейке "Нивы", получит долгожданное обновление во второй половине нынешнего года.

Происшествия В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 В субботу, 30 мая, стало известно о том, что в ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. 1

Космос Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 773