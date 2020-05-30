с чего всё началось

Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд. Об этом сообщили 30 мая в пресс-службе внешнеполитического ведомства США. По данным Госдепа, правительство Мальты изъяло ливийскую валюту, якобы напечатанную российским «Гознаком».

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

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