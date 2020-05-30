Политика
REGNUMГосдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд. Об этом сообщили 30 мая в пресс-службе внешнеполитического ведомства США. По данным Госдепа, правительство Мальты изъяло ливийскую валюту, якобы напечатанную российским «Гознаком».
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с чего всё началось
Внимание общественности к проблеме национальной валюты привлекло заявление Госдепа, в котором приветствовались действия властей Мальты и говорилось, что приток «контрафактных» денег усугубляет проблемы Ливии.News.ruвчера в 14:44
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Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon
Известия вчера в 23:25
Общество
В Москве вылечились еще 1 855 человек с коронавирусом
Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.
ТАСС 02:35
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«Реал» может остаться без летних трансферов
Мадридский "Реал" рискует не совершить ни одной покупки в летнее трансферное окно.
Vprognoze.ru вчера в 22:29
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Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня
В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru вчера в 17:00
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Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Общество
В первый класс будут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время 29 мая в 11:01
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Здоровье
Новый «апокалиптический» вирус назван
Американский ученый Майкл Грегер в беседе с Daily Mail заявил, что миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животных к человеку.
Live24 01:31
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Игры
Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane
Piter.tv 29 мая в 15:19
Общество
Мощности газопровода «Ямал — Европа» на 28 мая не забронированы
По данным польской сети газопроводов Gaz-System, мощности польского участка трубопровода «Ямал — Европа», осуществляющего транзит газа из России в Германию, на текущие сутки пока не забронированы, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 28 мая в 03:15
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Здоровье
Пенсионерам Ульяновской области юридическую помощь окажут бесплатно
Всего в Ульяновской области проживает около 330 тыс. пожилых граждан, в прошлом году бесплатная юридическая помощь понадобилась 5 тыс. неработающих пенсионерам.
REGNUM 28 мая в 02:09
Происшествия
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило три тысячи
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 31 мая, в регионе подтверждено 3 тысячи 18 случаев коронавируса.
Урал-пресс-информ 02:22
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Китай подтвердил новую версию о происхождении коронавируса
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Во Владимирской области подтверждено 59 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки на 10:00 ч. на 31 лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор.
ГТРК Владимир 02:43
Шоу-бизнес
Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа
Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице.
OvideO.ru вчера в 14:40
Транспорт
В Мурманской области размыло железнодорожные пути
Би-порт вчера в 12:50
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК вчера в 10:08
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль 29 мая в 16:56