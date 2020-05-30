Политика

REGNUMREGNUMГосдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Напомним, США неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в якобы печатании денег для Ливийской национальной армии. В октябре 2019 года агентство Reuters сообщило, что Россия якобы поставила напечатанные деньги для властей на востоке страны.
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с чего всё началось
Правительство Мальты перехватило более $1 млрд «контрафактной» (counterfeit) ливийской валюты, которая была напечатана Гознаком, говорится
 на сайте Госдепартамента.
РБК05:05

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США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

Коммерсантъ03:54

Госдеп обвинил Россию в печатании фальшивых денег: кто кого подставляет

Московский Комсомолец06:20

США обвинили Россию в печати фальшивой валюты на миллиард долларов для Ливии

Lenta.ru05:20

США заявили о перехвате груза из России с ливийскими динарами на $1 млрд

РБК05:05

США заявили о перехвате груза из РФ с ливийскими динарами на $1 млрд

Известия06:08

Госдеп: Россия печатает фальшивые деньги для Ливии

Росбалт03:15

Россия напечатала для Ливии фальшивые купюры на сумму один миллиард евро

Эхо Москвы04:04
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Общество

Стало известно, кто не подходит для испытания вакцины от коронавируса

Люди, которые уже переболели COVID-19, не смогут принять участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса.
РИА Новости 06:45
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Единоборства

Джон Джонс просит Дану Уайта освободить его от контракта с UFC

Юфсбет 01:41
Общество

Итальянский ученый прогнозирует вторую волну коронавируса осенью

RuNews24.ru вчера в 13:58
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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Общество

Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»

Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег.
РБК 02:00
Здоровье

Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор

Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости.
Live24 04:44
Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Происшествия

После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело

RT на русском 04:19
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Политика

США введут санкции против Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт санкции против официальных властей Китая и Гонконга, которые, по его мнению, подрывают автономию Гонконга.
Expert.ru вчера в 16:29
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Происшествия

На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
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Шоу-бизнес

Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»

Позже поклонники поинтересовались у исполнительницы в Instagram, почему она называет свою аудиторию дебильной.
News.ru вчера в 23:57
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Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
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Общество

Режим самоизоляции в Оренбургской области продлён до 14 июня

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области Вчера наблюдал такую картину — дети с родителями стоят в очереди, чтобы прокатиться на пони.
Orsk.ru 06:39
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Футбол

«Монако» поздравил Головина с 24-летием

Газета.Ru 05:23
Здоровье

Попова рассказала, когда ждать вторую волну коронавируса

Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:56
7
Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
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Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело вчера в 11:31
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Общество

Министр здравоохранения РФ посетит с рабочим визитом Башкирию

REGNUM 01:59
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Футбол

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Самый крупный город Турции должен был принять решающий матч турнира в 2020 году, но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации факт проведения финала оказался под вопросом.
ProstoProSport вчера в 10:04
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Технологии

HBO Max показал низкие результаты на старте

Стриминговый сервис HBO Max оказался не очень востребован у аудитории на старте работы. Запуск платформы состоялся 27 мая.
News.ru вчера в 08:38
Происшествия

Пять случаев COVID-19 зарегистрировали сегодня на Сахалине и Курилах

Еще два случая covid-19 выявлено в Северо-Курильске.
АСТВ 01:38
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Здоровье

Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание

Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
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Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

Напомним, ранее сегодня цена на нефть WTI (West Texas Intermediate) впервые с марта превысила $35 за баррель.
REGNUM вчера в 15:45
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Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
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