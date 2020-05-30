с чего всё началось

Напомним, США неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в якобы печатании денег для Ливийской национальной армии. В октябре 2019 года агентство Reuters сообщило, что Россия якобы поставила напечатанные деньги для властей на востоке страны.

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

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