Политика

REGNUMREGNUMГосдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Напомним, США неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в якобы печатании денег для Ливийской национальной армии. В октябре 2019 года агентство Reuters сообщило, что Россия якобы поставила напечатанные деньги для властей на востоке страны.
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с чего всё началось
Правительство Мальты перехватило более $1 млрд «контрафактной» (counterfeit) ливийской валюты, которая была напечатана Гознаком, говорится
 на сайте Госдепартамента.
РБК05:05

Подробнее о событии

США поблагодарили Мальту за перехват фальшивых денег, якобы напечатанных в России

Вести.Ru08:39

Госдеп заявил о перехвате Мальтой якобы напечатанных в России ливийских динар на $1,1 млрд

ТАСС08:03

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

Коммерсантъ03:54

США обвинили Россию в производстве фальшивых денег для Ливии

Эхо Москвы08:02

США обвинили Россию в печати фальшивой валюты на миллиард долларов для Ливии

Lenta.ru05:20

США заявили о перехвате груза из России с ливийскими динарами на $1 млрд

РБК05:05

«Россия напечатала миллиард фальшивых долларов»: что стоит за обвинениями США

Московский Комсомолец08:27
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Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
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Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Политика

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
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Здоровье

Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ

Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
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Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 04:29
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Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором

Судя по опубликованным данным, Toyota планирует превратить LC Prado 180 в кроссовер, так как для автомобиля в качестве базового мотора теперь будет предлагаться 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 205 л.с. с пиковым крутящим моментом 250 Нм в сочетании с вариатором Direct Shift CVT.
Новые автомобили вчера в 01:27
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Здоровье

Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок

Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
Вести.Ru 08:15
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Шоу-бизнес

Шелковый топ на голое тело и милый ободок: Екатерина Климова остается роковой даже во время уборки

Шелковый топ на голое тело, очки, милый ободок — актриса остается роковой даже во время домашней работы.
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Мурашко рассказал о добровольцах для испытаний вакцины от Covid-19

Добровольцы для проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса уже набраны.
Mockva.ru 08:20
Авто

Прототип нового универсала Lada Vesta заметили на тестах

При въезде на территорию «НТЦ-Ваза» были замечены автомобили Lada Vesta в кузове универсал, покрытые камуфляжной плёнкой.
SpeedMe 02:05
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Общество

В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции

В городе Сунжа республики Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО).
РБК 08:43
Общество

МЧС предупредило жителей Московского региона о ливнях и грозе

РБК 06:43
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Спорт

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

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Общество

Появились видео из затопленных поселков в Подмосковье

Житель СНТ «Речное» на окраине Нахабино рассказал «КП», что в одном месте через реку построили дорогу, а воду пустили по трубе, поэтому там может появиться «дамба», если застрянет мусор.
РБК 08:28
Общество

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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Общество

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня

Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru 06:24
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Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
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Хоккей

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Космос

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

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Аргументы и Факты вчера в 11:07
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Экономика

Украина пообещала МВФ не улучшать положение пенсионеров

Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) не улучшать положение пенсионеров ради сохранения доступа к финансовой помощи.
Lenta.ru вчера в 10:47
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

RT на русском вчера в 13:27
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Общество

Крымские отели начнут принимать местных жителей с середины июня

Подготовка к работе объектов санаторно-курортного комплекса Республик Крым будет разрешена с 1 июня, а принимать на отдых крымчан, с соблюдением требований Роспотребнадзора, они смогут с 15 июня.
Коммерсантъ вчера в 13:44
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелась вспомогательная силовая установка

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