с чего всё началось

Госдеп США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний. Тем самым Москву подозревают в нарушении договора об испытаниях ядерного оружия, который был подписан между США и СССР в 1974 году и вступил в силу в 1990 году.

Общество В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня. 14

Авто У Lexus появится новый флагманский кроссовер Как сообщает издание Car and Driver, новый флагманский кроссовер Lexus LQ позаимствует стилистику концепт-кара LF-1 Limitless, который был представлен в 2018 году на Детройтском автосалоне.

Экономика Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля. 3,5K

Экономика Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса. 1

Общество В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Футбол Защитник киевского «Динамо» может перейти в «Милан» Защитник Денис Попов, выступающий за киевское «Динамо», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии, рапортует издание Milan News24.

Армия и оружие США заявили об испытании Россией ракеты против спутников «Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости. 730

Здоровье Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании. 295

Происшествия Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 83

Футбол Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит» Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался по поводу слухов, распущенных в СМИ, о своем переходе в петербургский «Зенит».

Политика Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований препаратов от коронавируса. 8

Происшествия Москвич погиб при попытке убраться в квартире Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе. 2

Происшествия Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области. 9

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Псковской области Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков–Гдов. 3

Политика В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости". 876

Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 217

Шоу-бизнес Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.

Происшествия СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево» Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета. 475

Происшествия На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства. 38