Политика
Деловое.ТВГосдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
Госдеп США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний. Тем самым Москву подозревают в нарушении договора об испытаниях ядерного оружия, который был подписан между США и СССР в 1974 году и вступил в силу в 1990 году.
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с чего всё началось
Так, 14 апреля Госдепартамент представил докладза 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.Профиль04:05
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Общество
В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса
Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
Авто
У Lexus появится новый флагманский кроссовер
Как сообщает издание Car and Driver, новый флагманский кроссовер Lexus LQ позаимствует стилистику концепт-кара LF-1 Limitless, который был представлен в 2018 году на Детройтском автосалоне.
Тарантас Ньюс 05:23
Здоровье
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом
Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
Экономика
Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат
Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Ведомости вчера в 18:25
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Футбол
Защитник киевского «Динамо» может перейти в «Милан»
Защитник Денис Попов, выступающий за киевское «Динамо», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии, рапортует издание Milan News24.
Евро-футбол.ру вчера в 05:31
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией ракеты против спутников
«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Общество
С 1 мая в России повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все
В мае 2020 года российских пенсионеров ждут новые прибавки и доплаты. Разумеется, не всех, а тех, кто соответствует определенным критериям.
Shraibikus News 04:07
Общество
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
Происшествия
Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство
Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Футбол
Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»
Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался по поводу слухов, распущенных в СМИ, о своем переходе в петербургский «Зенит».
REGNUM вчера в 11:43
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv вчера в 00:52
Политика
Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований препаратов от коронавируса.
РЕН ТВ 04:14
Шоу-бизнес
Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
Происшествия
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Псковской области
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков–Гдов.
Известия 03:50
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Политика
В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ
В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
Общество
В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска
«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
REGNUM 05:29
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.
Территория новостей 05:30
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru вчера в 07:25
Происшествия
На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов
Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
REGNUM 01:56
Общество
Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 14 апреля в 09:22