Политика

ИнтерфаксИнтерфаксГосдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".
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США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии

Lenta.ru02:47

Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии

Интерфакс00:12

Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Госдепартамент связал турецкую интервенцию в Ливии с «российским присутствием»

ТАССвчера в 21:40

США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии

Коммерсантъвчера в 20:52

Госдепартамент США обвинил РФ в провокации турецкой интервенции в Ливии

Газета.Ruвчера в 21:46

Госдеп возложил ответственность за «интервенцию» Турции в Ливию на Россию

РИА Новостивчера в 19:21
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Футбол

Матч «Сочи» — «Ростов» пройдет со зрителями

Администрация Краснодарского края разрешила проведение матчей спортивных команд с участием не более 10% зрителей от вместимости спортивных объектов с 19 июня, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Сочи».
Кубанские новости 03:01
Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
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Общество

«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше

Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
News.ru 03:18
Политика

В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России

Москва надеется, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, такие действия не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 05:46
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Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
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Игры

На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix

Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру вчера в 16:24
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
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Общество

Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Общество

Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за обрушения моста

В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения железнодорожного моста, сообщается 11 июня на сайте регионального правительства.
Известия вчера в 20:50
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Политика

США намерены сосредоточиться на стратегической конкуренции с Россией

Согласно законопроекту, долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией — главный приоритет обороны Соединенных Штатов, который требует дополнительных инвестиций и инициатив по сдерживанию.
РИА Новости вчера в 21:41
Авто

Определены лучшие дома на колесах в России

Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru вчера в 06:33
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Армия и оружие

Названы сроки передачи фрегата «Адмирал флота Касатонов» ВМФ России

Политическая Экспертиза 02:24
20
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Политика

Песков рассказал, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

О причинах, по которым президента Украины Владимира Зеленского не приглашали на парад Победы в Москву, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RuNews24.ru 10 июня в 06:52
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Происшествия

Один человек погиб в авиакатастрофе в Рязанской области

Пилот легкомоторного самолета погиб в результате крушения в Рязанской области, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфакс вчера в 15:54
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Общество

Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса

По данным на 12 июня, во Владимирской области зарегистрировали 3390 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:41
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Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 890,9 млрд рублей, или 38,3% к общему утвержденному объему доходов на год.
Интерфакс вчера в 14:52
6
Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
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Шоу-бизнес

Елена Жукова сообщила о страданиях Юлии Норкиной перед смертью

Актуальные Новости вчера в 12:13
Игры

GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Чемпионат вчера в 16:40
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Музыка

Концерт на Мамаевом Кургане 24 июня покажут всей стране

Праздничный концерт 24 июня покажет федеральный телеканал «Россия 1». Акция пройдет при финансовой поддержке администрации президента РФ, министерства культуры РФ, а также оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ и фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру 10 июня в 00:36
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Армия и оружие

«Ракетный ливень» в Черном море лишит США стратегической авиации

Экономика сегодня вчера в 07:54
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Шоу-бизнес

Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Гаджеты

Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5

Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
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Политика

Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
6
Общество

В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
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Спорт

Йохауг выполнила норматив чемпионата мира по легкой атлетике

Спорт-Экспресс 01:00
Общество

К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
Транспорт

В Крым начнут ходить поезда по новым направлениям

С июля поезда свяжут Евпаторию с Санкт-Петербургом, а также Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом После сообщения об открытии туристического сезона в Крыму увеличился рост продаж билетов на поезда.
Юга.ру вчера в 06:50
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