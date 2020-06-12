Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".

Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии

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