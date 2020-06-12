Политика
ИнтерфаксГосдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии
Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".
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Футбол
Матч «Сочи» — «Ростов» пройдет со зрителями
Администрация Краснодарского края разрешила проведение матчей спортивных команд с участием не более 10% зрителей от вместимости спортивных объектов с 19 июня, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Сочи».
Кубанские новости 03:01
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
Общество
«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше
Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
News.ru 03:18
Политика
В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России
Москва надеется, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, такие действия не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 05:46
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Игры
На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix
Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру вчера в 16:24
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Общество
Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за обрушения моста
В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения железнодорожного моста, сообщается 11 июня на сайте регионального правительства.
Известия вчера в 20:50
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
США намерены сосредоточиться на стратегической конкуренции с Россией
Согласно законопроекту, долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией — главный приоритет обороны Соединенных Штатов, который требует дополнительных инвестиций и инициатив по сдерживанию.
РИА Новости вчера в 21:41
Авто
Определены лучшие дома на колесах в России
Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru вчера в 06:33
Армия и оружие
Названы сроки передачи фрегата «Адмирал флота Касатонов» ВМФ России
Политическая Экспертиза 02:24
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Политика
Песков рассказал, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
О причинах, по которым президента Украины Владимира Зеленского не приглашали на парад Победы в Москву, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RuNews24.ru 10 июня в 06:52
Происшествия
Один человек погиб в авиакатастрофе в Рязанской области
Пилот легкомоторного самолета погиб в результате крушения в Рязанской области, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфакс вчера в 15:54
Общество
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса
По данным на 12 июня, во Владимирской области зарегистрировали 3390 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:41
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 890,9 млрд рублей, или 38,3% к общему утвержденному объему доходов на год.
Интерфакс вчера в 14:52
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
Шоу-бизнес
Елена Жукова сообщила о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
Актуальные Новости вчера в 12:13
Игры
GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году
Чемпионат вчера в 16:40
Музыка
Концерт на Мамаевом Кургане 24 июня покажут всей стране
Праздничный концерт 24 июня покажет федеральный телеканал «Россия 1». Акция пройдет при финансовой поддержке администрации президента РФ, министерства культуры РФ, а также оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ и фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру 10 июня в 00:36
Армия и оружие
«Ракетный ливень» в Черном море лишит США стратегической авиации
Экономика сегодня вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Гаджеты
Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Общество
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
Спорт
Йохауг выполнила норматив чемпионата мира по легкой атлетике
Спорт-Экспресс 01:00
Общество
К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
Транспорт
В Крым начнут ходить поезда по новым направлениям
С июля поезда свяжут Евпаторию с Санкт-Петербургом, а также Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом После сообщения об открытии туристического сезона в Крыму увеличился рост продаж билетов на поезда.
Юга.ру вчера в 06:50