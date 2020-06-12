Политика
ИнтерфаксГосдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии
Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".
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Наука
Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19
Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 07:59
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
Кино
Величайшим киногероем в истории признали ученого Индиану Джонса
Простой парень, ученый-археолог Генри Индиана Джонс-младший, выдуманный Джорджем Лукасом в 1973 году, возглавил рейтинг 50 величайших киногероев.
МИР 24 вчера в 19:37
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Экономика
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 10 июня в 11:32
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Общество
В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса
Правительство Армении в пятницу, 12 июня, продлило до 13 июля режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:25
Экономика
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК 04:34
Армия и оружие
«Такого еще не было»: Россия получит новое оружие для ударов по площадям
РИА Новости 01:00
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
Происшествия
Номер Ефремова использовали для входа в Telegram
РБК вчера в 08:20
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Общество
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Наука
Новое открытие ученых позволит успешно лечить аутоиммунные заболевания
Полученные результаты помогут ученым создать эффективную иммунотерапию для лечения опасных аутоиммунных заболеваний.
Волга-Медиа 01:37
Здоровье
В Алтайском крае медикам сказали, что они «не заработали» зарплаты
В Диагностическом центре Алтайского края на вопрос, как медработникам жить на зарплату 12 тыс. рублей в месяц главврач Оксана Лексенкова ответила, что врачи их «не заработали».
Байкал24 02:40
Хоккей
Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России
Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России. Об этом сообщило российское посольство в США.
RT на русском 00:36
Общество
В доме экс-министра Украины прошел обыск
Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.
ИА Красная Весна 02:34
Общество
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
Футбол
Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева «чпокнуть ЦСКА»
Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с Валерием Газзаевым, экс-наставником ЦСКА и депутатом Госдумы.
Чемпионат 05:07
Общество
Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия
Отсидевший блогер высказался против домашнего ареста Ефремова
Российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, высказался о помещении актера Михаила Ефремова под домашний арест.
Lenta.ru 04:56
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета вчера в 02:11
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили
Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
RT на русском 04:34
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
В Татарстане за сутки выявили 49 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки подтверждены 49 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 – 48 контактных и один завозной.
Татар-информ 04:02