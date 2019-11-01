Политика
РИА НовостиГосдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
Представитель госдепартамента высказал мнение, что Россия в целом заинтересована в нестабильности в регионе. Он отказался ответить на вопрос о том, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.
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с чего всё началось
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.РИА Новостивчера в 18:41
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Вашингтон: «российские тролли» мешают политическому диалогу в Чили
Московский Комсомолецвчера в 19:02
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