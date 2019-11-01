Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

Представитель госдепартамента высказал мнение, что Россия в целом заинтересована в нестабильности в регионе. Он отказался ответить на вопрос о том, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.
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Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новостивчера в 18:41

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Вашингтон: «российские тролли» мешают политическому диалогу в Чили

Московский Комсомолецвчера в 19:02

Госдепартамент утверждает о причастности России к разжиганию противоречий в Чили

ТАССвчера в 19:58

Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили

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Госдеп обвинил Россию в попытках разжечь беспорядки в Чили

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Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

РИА Новостивчера в 18:41

Госдеп США нашел «русский след» в протестах в Чили

REGNUMвчера в 18:41
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
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В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
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«Милан» одержал первую победу при Пиоли, обыграв СПАЛ

Матч 10-го тура чемпионата Италии «Милан» – СПАЛ завершился победой «россонери» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал испанский полузащитник Сусо, для которого этот мяч стал первым в сезоне.
ProstoProSport вчера в 18:01
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Обнаружен полезный эффект холестерина

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Телеканал 360° вчера в 12:57
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Начались продажи обновленной Hyundai Solaris

В Китае начались продажи нового поколения Hyundai Verna. Эту модель на нашем рынке мы знаем как Solaris.
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Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Общество

Изменения с 1 ноября не понравятся многим водителям

Изменения, которые ждут автомобилистов с 1 ноября не понравятся многим водителям.
IrkutskMedia 29 октября в 09:05
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Общество

Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт

Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Ведомости вчера в 17:55
Технологии

На Ростовской АЭС могут испытать «противоаварийное» ядерное топливо

Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно.
РИА Новости вчера в 05:50
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Глюкоза предстала в образе сумасшедшей старушки

Рамблер вчера в 16:35
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Политика

В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 04:45
Политика

Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка

Дональд Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич из-за налоговых вопросов. Об этом пишет газета The New York Times.
Вести.Ru 00:06
Политика

Верховная рада Украины приняла закон об отделении ГТС от «Нафтогаза»

Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг) и создание независимого оператора ГТС, сообщает УНИАН.
Rambler News Service вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Малахова на поединок

Аргументы и Факты вчера в 20:05
Экономика

В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку

В России планируют разрешить продавать недвижимость с выделенными для детей долями, чтобы получить ипотеку на новое жилье.
Фонтанка.Ру 01:11
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Футбол

Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».
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Наука

Фронтир нейронаук. Кесарево сечение не проходит бесследно для мозга новорожденных

По данным французских ученых, роды путем кесарева сечения вызывают едва уловимые изменения в мозге и поведении у мышей, при этом особенно страдают недоношенные новорожденные.
Индикатор 30 октября в 13:00
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Общество

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
BFM.ru 30 октября в 13:25
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Здоровье

Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
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Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки

Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
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Японские туристы впервые посетят Курилы

В ходе встречи были обозначены перспективные направления совместной деятельности, а также озвучен первый пилотный тур туристов из Японии на острова Южных Курил.
Красная весна 29 октября в 06:27
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Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ

Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
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Джиган станет отцом в четвертый раз

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Вележева признала вину после скандала в самолете

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