Политика
РИА НовостиГосдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
Представитель госдепартамента высказал мнение, что Россия в целом заинтересована в нестабильности в регионе. Он отказался ответить на вопрос о том, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.
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с чего всё началось
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.РИА Новости18:41
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Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Наука
Науку Урала встраивают в экономику инноваций
Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.
REGNUM вчера в 14:21
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 62
Число погибших при пожаре в поезде на северо-востоке Пакистана увеличилось до 62 человек.
Вечерняя Москва 01:23
Армия и оружие
Для армии США изготовят патроны увеличенного калибра из-за России
Как сообщает Popular Mechanics, в Пентагоне определили компании, которые начнут выпускать для нужд армии новые патроны калибра 6,8 мм.
Московский Комсомолец 19:22
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 04:06
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° 29 октября в 11:53
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания 12:49
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Политика
Косачёв: генсек НАТО перечеркнул возможные миссии Брюсселя
В Совфеде обещают запомнить ряд высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга в Верховной раде Украины.
REGNUM 11:59
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb 13:42
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Космос
На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи
Российский сегмент Международной космической станции, зависящий от американских средств связи, со следующего года будет обеспечен отечественным широкополосным каналом связи с Землей, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.
РИА Новости 20:41
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
RT на русском вчера в 02:08
Единоборства
Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Газета.Ru 14:55
Общество
Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости
"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос вчера в 06:27
Футбол
Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020
Обе команды вышли в элитный раунд отбора Евро-2020.
Чемпионат вчера в 14:25
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Вечерний курьер вчера в 16:58
Футбол
Спартак — Ростов 2:1
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс 14:23
Авто
Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку
Спорткар Porsche 911 нового поколения впервые стал доступен с механической коробкой передач.
AutoNews 07:36
Политика
Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине
Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
Политика Сегодня 22:09
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
ЖКХ
Не платить за некачественные услуги ЖКХ предложили в Госдуме
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение разрешить жителям России не оплачивать коммунальные услуги, не соответствующие нормам качества.
Народные новости 21:14
Экономика
В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК 21:35
Политика
Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины
После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова вчера в 22:33
Общество
Дональд Трамп сменил официальное место жительства на Флориду
По сведениям "Нью-Йорк таймс", еще в сентябре президент уведомил суд о том, что его постоянным адресом следует считать поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич.
Эхо Москвы 22:12