США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.

с чего всё началось

Представитель госдепартамента высказал мнение, что Россия в целом заинтересована в нестабильности в регионе. Он отказался ответить на вопрос о том, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

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