Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

Представитель госдепартамента высказал мнение, что Россия в целом заинтересована в нестабильности в регионе. Он отказался ответить на вопрос о том, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.
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с чего всё началось

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости18:41

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Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

РИА Новости18:41

Госдепартамент утверждает о причастности России к разжиганию противоречий в Чили

ТАСС19:58

В США посчитали, что «российские тролли» пытаются разжечь конфликт в Чили

Интерфакс19:13

Вашингтон: «российские тролли» мешают политическому диалогу в Чили

Московский Комсомолец19:02

Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили

RT на русском19:57

Госдеп обвинил Россию в попытках разжечь беспорядки в Чили

РБК20:22

Госдеп США нашел «русский след» в протестах в Чили

REGNUM18:41
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Общество

Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Наука

Науку Урала встраивают в экономику инноваций

Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.
REGNUM вчера в 14:21
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 62

Число погибших при пожаре в поезде на северо-востоке Пакистана увеличилось до 62 человек.
Вечерняя Москва 01:23
Армия и оружие

Для армии США изготовят патроны увеличенного калибра из-за России

Как сообщает Popular Mechanics, в Пентагоне определили компании, которые начнут выпускать для нужд армии новые патроны калибра 6,8 мм.
Московский Комсомолец 19:22
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 04:06
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 29 октября в 11:53
Кино

Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном

В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания 12:49
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Политика

Косачёв: генсек НАТО перечеркнул возможные миссии Брюсселя

В Совфеде обещают запомнить ряд высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга в Верховной раде Украины.
REGNUM 11:59
Хоккей

«Сибирь» одержала шестую победу подряд в КХЛ, обыграв дома ЦСКА

ТАСС Спорт 10:49
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb 13:42
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Космос

На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи

Российский сегмент Международной космической станции, зависящий от американских средств связи, со следующего года будет обеспечен отечественным широкополосным каналом связи с Землей, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.
РИА Новости 20:41
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

RT на русском вчера в 02:08
Единоборства

Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Газета.Ru 14:55
Общество

Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости

"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос вчера в 06:27
Футбол

Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020

Обе команды вышли в элитный раунд отбора Евро-2020.
Чемпионат вчера в 14:25
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Вечерний курьер вчера в 16:58
Футбол

Спартак — Ростов 2:1

"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс 14:23
Авто

Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку

Спорткар Porsche 911 нового поколения впервые стал доступен с механической коробкой передач.
AutoNews 07:36
Политика

Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине

Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
Политика Сегодня 22:09
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Происшествия

19 человек погибли при падении грузовика в овраг на Филиппинах

РЕН ТВ 20:51
ЖКХ

Не платить за некачественные услуги ЖКХ предложили в Госдуме

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение разрешить жителям России не оплачивать коммунальные услуги, не соответствующие нормам качества.
Народные новости 21:14
Экономика

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК 21:35
Политика

Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины

После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова вчера в 22:33
Общество

Дональд Трамп сменил официальное место жительства на Флориду

По сведениям "Нью-Йорк таймс", еще в сентябре президент уведомил суд о том, что его постоянным адресом следует считать поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич.
Эхо Москвы 22:12
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Государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. На западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с Аргентиной, на севере с Перу, на северо-востоке с Боливией.
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