Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
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Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

РИА Новости18:41

Вашингтон: «российские тролли» мешают политическому диалогу в Чили

Московский Комсомолец19:02

В США посчитали, что «российские тролли» пытаются разжечь конфликт в Чили

Интерфакс19:13

Госдепартамент утверждает о причастности России к разжиганию противоречий в Чили

ТАСС19:58

Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили

RT на русском19:57

Госдеп обвинил Россию в попытках разжечь беспорядки в Чили

РБК20:22

Госдеп США нашел «русский след» в протестах в Чили

REGNUM18:41
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Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.
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Губернаторы предложили изменить принцип финансирования больниц в селах

В ходе состоявшегося в преддверии Госсовета РФ совещания губернаторы предложили изменить принцип финансирования больниц в малых городах и селах.
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Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
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Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
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Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
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Более десяти лет медики наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть маркером для прогнозирования риска развития рака твердой опухоли, передает Medicalxpress.
ФАН 02:08
Спорт

Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Газета.Ru 15:17
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Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре

Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец 05:29
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России

В пояснительной записке к проекту приказа Минспорта сказано, что он соответствует договору о ЕАЭС и положениям иных международных договоров РФ и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».
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«Авангард» расторг контракт с Щербаком

«Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком по обоюдному согласию сторон.
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НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57

НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
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Происшествия

Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска

При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
АСТВ 18:48
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Глушаков забил дебютный гол за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча».
Спорт-Экспресс вчера в 12:27
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Армия и оружие

Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»

Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Известия 00:08
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ 09:15
Наука

В янтаре найдена часть скелета доисторической птицы

В куске янтаря, который был добыт старателями на севере Мьянмы, исследователями из Поднебесной был выявлен фрагмент скелета древней птицы, обитавшей на планете примерно 100 миллионов лет назад.
Faktom вчера в 06:52
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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
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Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Футбол

Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Vprognoze.ru вчера в 12:38
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
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Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
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Сергей Шнуров усомнился в чувствах Ксении Собчак к Константину Богомолову

Громкое музыкальное событие уже в третий раз проходит в Дубае (ОАЭ). Хедлайнером первого дня на сей раз стал Сергей Шнуров.
7Дней.ру 20:00
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Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»

Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 29 октября в 03:14
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Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин

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