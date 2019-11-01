США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

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