с чего всё началось

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

Происшествия Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

Космос Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.

Происшествия Россиянка родила в электричке и сразу же выбросила ребенка Жительницу Курганской области признали виновной в убийстве новорожденного ребенка, которого она родила в электричке и тут же выбросила.

Политика В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине "Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.

Происшествия Голунов пришёл в суд в бронежилете Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.

Армия и оружие Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.

Футбол Inter News: «Интер» намерен арендовать Видаля «Интер» планирует трансфер полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Миланский клуб намерен арендовать чилийца с правом выкупа.

Театры Курганские театры номинированы на «Золотую маску» Спектакли курганского театра драмы и театра кукол «Гулливер» попали в число номинантов и заметных спектаклей сезона 2018-2019 года главной театральной премии России «Золотая маска».

Армия и оружие Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.

Происшествия В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.

Общество В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США В России 5 ноября в рознице появится растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.

Экономика Нацбанк Украины оценил потери в случае сокращения транзита газа Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Политика Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.

Технологии В России запустился стриминговый сервис Apple TV+ Сегодня, 1 ноября, в более 100 странах мира, включая Россию, запустился стриминговый сервис Apple TV+.

Экономика ФРС США снова уменьшила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Общество Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве «Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.

Политика Климкин заявил, что Россия готовится ударить по югу Украины ИА «Ореанда-Новости»По мнению бывшего главы МИЛ Украины Павела Климкина, в РФ планируют нанести полномасштабный удар по югу его государства.

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.

Общество Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Политика Названы имена руководителей расстрелов на Майдане Как рассказал Горошинский, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных программах несмотря на то, что им грозит ответственность по уголовной статье, из-за боязни за собственную жизнь.