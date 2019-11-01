Политика
РИА НовостиГосдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Госдепартамент США заявил о том, что он зафиксировал попытки "российских троллей" оказать влияние на политическую ситуацию в охваченном протестами Чили, сообщает Reuters.Газета.Ru03:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Вашингтон: «российские тролли» мешают политическому диалогу в Чили
Московский Комсомолецвчера в 19:02
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия
Опознан один из нападавших на экс-мэра Киселевска
Коммерсантъ Новосибирск 03:26
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Происшествия
Россиянка родила в электричке и сразу же выбросила ребенка
Жительницу Курганской области признали виновной в убийстве новорожденного ребенка, которого она родила в электричке и тут же выбросила.
Lenta.ru 05:44
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
Хоккей
Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе
RT на русском 03:50
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Футбол
Inter News: «Интер» намерен арендовать Видаля
«Интер» планирует трансфер полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Миланский клуб намерен арендовать чилийца с правом выкупа.
Бомбардир.ру 04:24
Театры
Курганские театры номинированы на «Золотую маску»
Спектакли курганского театра драмы и театра кукол «Гулливер» попали в число номинантов и заметных спектаклей сезона 2018-2019 года главной театральной премии России «Золотая маска».
Область 45 вчера в 06:52
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Происшествия
В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании
Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
РИА Новости 04:08
Общество
В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США
В России 5 ноября в рознице появится растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.
Интерфакс 03:02
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери в случае сокращения транзита газа
Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
RT на русском вчера в 16:10
Политика
Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:55
Технологии
В России запустился стриминговый сервис Apple TV+
Сегодня, 1 ноября, в более 100 странах мира, включая Россию, запустился стриминговый сервис Apple TV+.
Собака.ru 05:18
Экономика
ФРС США снова уменьшила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.
Газета.Ru 30 октября в 14:57
Общество
Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.
РБК 05:33
Политика
Климкин заявил, что Россия готовится ударить по югу Украины
ИА «Ореанда-Новости»По мнению бывшего главы МИЛ Украины Павела Климкина, в РФ планируют нанести полномасштабный удар по югу его государства.
Ореанда-Новости 05:38
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Как рассказал Горошинский, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных программах несмотря на то, что им грозит ответственность по уголовной статье, из-за боязни за собственную жизнь.
Московский Комсомолец 05:07
Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Единоборства
Стали известны гонорары Альвареса и Ковалева
Спорт-Экспресс 04:35