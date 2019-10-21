с чего всё началось

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Происшествия Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

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