Армия и оружие
Газета.RuГосдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты
В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").
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с чего всё началось
ЧП под Северодвинском произошло во время поднятия ракеты «Буревестник» (Skyfall в классификации США), пролежавшей на дне моря около года, заявил в интервью газете The Washington Times помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.Коммерсантъвчера в 18:14
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Госдеп США: взрыв под Северодвинском произошел при подъеме «Буревестника» со дна
Коммерсантъвчера в 18:14
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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