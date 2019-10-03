Армия и оружие
РИА НовостиГосдеп одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin
Предыдущий контракт В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.
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Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Телеканал 360° 17:51
Культура
В Москве простились с режиссёром Марком Захаровым
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется Проститься с Марком Захаровым пришли многие артисты и руководители театра и кино.
Москва меняется 01 октября в 08:35
Недвижимость
Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Здоровье
Названо лучшее время для прививки от гриппа
Как отметил другой врач Скотт Поли из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, несмотря на то, что вакцинацию предпочтительнее делать до конца октября, более поздняя вакцинация также будет полезна, и потому прививки от гриппа должны оставаться доступными даже в сезон болезни.
РЕН ТВ 20:28
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости 14:05
Кино
Marvel анонсировала игру Avengers: Damage Control в виртуальной реальности
Компания Marvel выпустила тизер будущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, где игроку предстоит сразиться с противниками плечом к плечу с супергероями команды «Мстителей» (Доктором Стрэнджем, Человеком-муравьем и другими).
Афиша Daily 13:13
Политика
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с надписью на русском
В Калифорнии злоумышленник избил мужчину в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», написанным на русском языке, сообщает Fox News.
Известия 18:59
Происшествия
Школьник умер в Ленобласти через день после выписки из больницы
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смерти 15-летнего подростка. Об этом сообщает региональное управление СК.
News.ru 18:45
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Политика
ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов
ФБР разместило в Facebook рекламу на русском языке, чтобы привлечь желающих сотрудничать с американскими спецслужбами.
Lenta.ru вчера в 19:53
Политика
На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»
В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
Газета.Ru 15:31
Футбол
Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
RT на русском 13:30
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Космос
Уфолог обнаружил в кратерах на Меркурии инопланетные базы
Известный тайваньский эксперт по уфологии Скотт Уоринг сообщил об удивительной находке на планете Меркурий.
OAnews вчера в 12:27
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Хоккей
Кравец: хотим, чтобы «Витязь» был на слуху не только за счёт драк
Хотим, чтобы команда «Витязь» была на слуху не только за счёт драк.
Чемпионат 15:35
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Гаджеты
Microsoft анонсировала смартфон на Android
Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.
Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Финансы
На рубле поставили «крест смерти»
Аналитики Rabobank подчеркивают, что в настоящее время «крест смерти» также сформирован курсом рубля к доллару.
Московский Комсомолец 11:21
Театры
Директором Театра оперы и балета станет Сергей Юнганс
В финал конкурса на должность директора Государственного театра оперы и балета прошли три победителя — якутские деятели культуры Захар Никитин и Саргылана Борисова и свердловский режиссер-постановщик Сергей Юнганс.
ИА ЯСИА 03:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18