Армия и оружие
РИА НовостиГосдеп одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin
Предыдущий контракт В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.
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Общество
В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса
В Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена.
РБК 12:21
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Политика
Трамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов
Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
Rambler News Service 11:25
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Политика
Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай»
Президент РФ Владимир Путин в четверг ответит на вопросы экспертов международного дискуссионного клуба "Валдай" на пленарном заседании, пообщается с участниками "на ногах", а также проведет ряд встреч с зарубежными коллегами.
РИА Новости вчера в 17:15
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 09:44
Авто
В РФ начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»
Модификация Chery Tiggo 4 Cosmo получит в своё оснащение 1,5-литровый бензиновый турбо-мотор, который выдаёт 147 л.с. В паре с двигателем будет работать 6-скоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.
Тарантас Ньюс 09:53
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной для модного журнала
Звезда снялась голой для французского бьюти-журнала Madame Figaro.
Stolica58.ru 07:41
Общество
Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Спорт
ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова
После финиша забега, в котором победил американец Грант Холлоуэй, а россиянин Сергей Шубенков показал второй результат, испанская команда подала протест, потребовав либо повторить забег, либо дать их спортсмену пробежать отдельно.
Российская газета 17:19
Армия и оружие
Войска Сирии отразили атаки террористов на северо-востоке от Пальмиры
Военные Сирии при поддержке Сил национальной обороны отразили атаки террористов запрещенной в РФ группировке "Исламское государство", которые были совершены в четверг на северо-востоке от Пальмиры.
РЕН ТВ 18:51
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Политика
Трамп назвал переворотом начавшийся импичмент
Американский лидер Дональд Трамп назвал переворотом начало процедуры импичмента в Конгрессе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
ТК Звезда 01 октября в 21:29
Общество
Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика
Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Политика
Британия ослабила санкции против России из-за Марса
Издание напоминает, что ещё в 2017 году ЕС вывел из-под секторальных экономических санкций против РФ ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020».
Мой Брянск 07:41
Энергетика
Газпром может построить «Северный поток — 2» в обход Дании
Российская компания Газпром построит газопровод «Северный поток — 2» в обход Дании, в случае отказа этой страны согласовать маршрут трубопровода.
REGNUM вчера в 03:57
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском вчера в 09:30
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Хоккей
Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Оттавой»
Советский спорт вчера в 23:36
Наука
Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков
Стенку разрушали пенициллином, наблюдая, как бактерии переходят в L-формы.
Naked Science 01 октября в 04:28
Политика
Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины
Глава Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Русская Планета 10:59