Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГосдеп одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

Предыдущий контракт В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.
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США подготовили на Украине достаточно военных для использования Javelin

РИА Новости22:20

Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin почти на $40 млн

РБК15:39

США решили продать Украине противотанковых Javelin на $40 млн

Газета.Ru15:33

Госдеп одобрил поставку Украине Javelin на $39 млн

RT на русском15:19

Госдеп одобрил продажу вооружения Украине

РЕН ТВ15:05

США одобрили поставки Украине 150 ракет для комплексов Javelin

ТАСС16:04

Госдеп США одобрил поставки Киеву противотанковых вооружений на $39 млн

Интерфакс15:24
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