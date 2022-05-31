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Госдеп опроверг намерение поставить Украине ракеты дальнего действия

Вашингтон рассматривает возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности.
Известия
США продолжают анализировать потребности Украины в сфере вооружений.
Московский Комсомолец
30 мая президент США Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине ракетные системы, способные достичь российской территории.
RT на русском
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять РСЗО.
РБК

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Госдеп исключил поставку Украине ракет большой дальности
РБКвчера в 16:33
Госдеп опроверг намерение поставить Украине ракеты дальнего действия
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Представитель Госдепа Прайс: США не будут поставлять Украине ракеты дальнего действия
Газета.Ruвчера в 15:29
Госдеп: США не планируют поставлять Украине оружие для применения за пределами поля боя
RT на русскомвчера в 15:23
США не видят готовности РФ вести переговоры по урегулированию на Украине
ТАССвчера в 16:42
Представитель Госдепа Прайс подтвердил отказ США поставлять Киеву оружие дальнего действия
Lenta.ruвчера в 14:58
Представитель Госдепа Прайс: речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет
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