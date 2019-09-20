Происшествия
РБКГосдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
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с чего всё началось
Госдепартамент США обеспокоен приговором саратовского суда в отношении шести членов организации «Свидетели Иеговы»*, соответствующее сообщение главы пресс-службы ведомства Морган Ортэгус обнародовано в субботу в Twitter.Политика Сегоднявчера в 19:07
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Госдеп обеспокоен арестом членов организации «Свидетели Иеговы» в Саратове
Московский Комсомолецвчера в 22:22
Шестерым фигурантам саратовского дела иеговистов назначили от 2 до 3 с половиной лет колонии
Грани.ру20 сентября в 08:46
ТАСС: Песков не знал об осужденных в Саратове за экстремизм «Свидетелях Иеговы»
FreeNews-Volgaвчера в 00:59
В Саратове шестерых «Свидетелей Иеговы» приговорили к срокам от 2 до 3,5 лет колонии
Медиазона20 сентября в 06:32
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:26, Вашингтон
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru вчера в 05:17
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 19 сентября в 05:19
Футбол
«Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной»
Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.
Вести.Ru вчера в 19:47
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в доме и гараже в Удмуртии
Один ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара в одноэтажном доме в Завьяловском районе Удмуртии.
РБК 00:22
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
Происшествия
Американец сделал предложение девушке под водой и умер
Газета.Ru вчера в 23:12
Авто
Toyota раскрыла характеристики паркетника Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota опубликовала характеристики и комплектации новой версии Toyota RAV4.
Новые автомобили 20 сентября в 23:52
Космос
США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс
Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
РИА Новости 20 сентября в 20:50
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина
Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ 20 сентября в 17:00
Происшествия
Правозащитники сообщили о психиатрической экспертизе шамана из Якутии
Якутскому шаману Александру Габышеву, отправившемуся пешком в Москву «изгонять Путина», провели психолого-психиатрическую экспертизу.
РБК вчера в 12:46
Культура
Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru 20 сентября в 12:54
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Армия и оружие
Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток
В пятницу США заявили, что отправят некоторое количество войск на Ближний Восток и средства противоракетной обороны для саудовцев в ответ на атаку в прошлые выходные на нефтяные объекты королевства.
РБК вчера в 23:43
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия вчера в 18:28
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
Известия вчера в 13:53
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Армия и оружие
Ижевский завод подпишет контракт с Минобороны почти на 100 млрд рублей
Сусанин 19 сентября в 12:33
Кино
Сталлоне рассказал о ненависти к Дольфу Лундгрену
Культуромания вчера в 12:19
Армия и оружие
Российский эксперт призвал перенести боевые действия на территорию Украины
Ранее Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 00:50
Общество
Гороскоп на 22 сентября: Тельцов ждет расставание
Вас ожидает расставание с ненужными людьми и вещами – не стоит держать рядом с собой то, что уже отработало и выполнило свои функции.
Primpress.ru вчера в 19:45
Кино
В Сеть слили первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые фотографии со съемочной площадки, где снимается новый фильм Marvel "Вечные".
Газета.Ru вчера в 18:44