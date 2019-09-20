Происшествия
РБКГосдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
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с чего всё началось
Ленинский районный суд Саратова 19 сентября приговорил к срокам от двух до трех с половиной лет колонии шестерых местных «Свидетелей Иеговы» за организацию деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК), сообщается на сайте движения.Медиазонавчера в 06:32
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Госдеп обеспокоен арестом членов организации «Свидетели Иеговы» в Саратове
Московский Комсомолец22:22
В Саратове шестерых «Свидетелей Иеговы» приговорили к срокам от 2 до 3,5 лет колонии
Медиазонавчера в 06:32
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