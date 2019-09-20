с чего всё началось

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Интернет Facebook приостановил работу тысяч приложений Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.

Политика В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).

Гаджеты Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).

Армия и оружие Иран пригрозил сбивать беспилотники Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.

Политика Власти США ограничили передвижения главы МИД Ирана в Нью-Йорке Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские власти ограничили передвижения иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке.

Авто У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai Стоит напомнить, что Venucia T90 разработан на основе удлиненной версии Nissan Qashqai+2 прошлой генерации.

Наука Водопроводная вода может быть причиной развития рака Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.

Экономика «Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Гаджеты Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал данные о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.

Экономика ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей Как поясняется в сообщении ведомства, ФАС наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Политика На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Футбол Евсеев — об автоголе Рассказова: наигрывали это Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о победе в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:0).

Здоровье В Минздраве прокомментировали заявление о росте смертности от рака По данным ВОЗ, заболеваемость во всём мире будет расти и составит к 2030 году плюс 18-20%, — привела пресс-служба министерства слова главного онколога Минздрава РФ академика РАН Андрея Каприна.

Хоккей Гусев забил гол в победном матче с «Айлендерс» Российский форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев забросил шайбу и сделал результативную передачу. Гусев был признан третьей звездой матча.

Политика Украина отменила участие в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Автоспорт Риккардо исключён из протокола квалификации Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.

Культура Хидео Кодзима посетит выставку «ИгроМир 2019» Пресс-служба «PlayStation Россия» сообщает, что в рамках промо-тура Death Stranding Россию посетит геймдизайнер Хидео Кодзима.