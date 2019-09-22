Политика
РБКГосдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
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с чего всё началось
Госдепартамент США обеспокоен приговором саратовского суда в отношении шести членов организации «Свидетели Иеговы»*, соответствующее сообщение главы пресс-службы ведомства Морган Ортэгус обнародовано в субботу в Twitter.Политика Сегоднявчера в 19:07
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