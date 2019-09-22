Политика

РБКРБКГосдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
Читать в источнике
Комментировать612
с чего всё началось
Госдепартамент США обеспокоен приговором саратовского суда в отношении шести членов организации «Свидетели Иеговы»*, соответствующее сообщение главы пресс-службы ведомства Морган Ортэгус обнародовано в субботу в Twitter
.
Политика Сегоднявчера в 19:07

Подробнее о событии

Госдеп США осудил Россию за приговор шестерым «Свидетелям Иеговы» в Саратове

Эхо Москвы13:00

В Госдепе обеспокоены приговором в отношении членов организации «Свидетели Иеговы» в РФ

ТАССвчера в 18:55

Госдеп США обеспокоен приговором в отношении шести «свидетелей Иеговы» из Саратова, которых обвинили в экстремизме

Версия-Саратов01:42

Госдеп призвал Россию уважать права «Свидетелей Иеговы»*

РИА Новостивчера в 23:48

Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»

РБКвчера в 21:13

Госдеп прокомментировал приговор членам «Свидетелей Иеговы» в Саратове

RT на русскомвчера в 19:16

Госдеп США обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

FreeNews-Volga03:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

StarHit.ru вчера в 22:00
Музыка

Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»

ИнфоСМИ 14:00
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Политика

Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной

Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.
Наша версия 06:10
Происшествия

Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс 07:06
Футбол

Гол Рибери не помог «Фиорентине» обыграть «Аталанту»

«Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 4-го тура Серии А. Встреча состоялась в Бергамо и завершилась со счетом 2:2.
Sport24.ru 14:00
Политика

Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского

Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 13:23
Футбол

Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета 09:45
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Футбол

Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

RT на русском 13:59
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей

Экономика сегодня вчера в 03:12
Единоборства

Тони Фергюсон сделал обращение к UFC и Хабибу Нурмагомедову

По словам президента UFC, Дана Уайта, в карде мероприятие будет три титульных поединка, но вероятность того, что еще одним чемпионским противостоянием турнира UFC 245 станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, минимальна.
FightTime.ru 09:05
Футбол

Заболотный признался, как сложно находиться под прессингом хейтеров и критиков

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный в своем Instagram обратился к подписчикам и рассказал о прессинге, которому он подвергся в последнее время.
Нева Спорт 12:45
Шоу-бизнес

Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка

Актер и шоумен Николай Фоменко заинтриговал поклонников, проговорившись, что у него родился пятый ребенок.
Bimru.ru 06:57
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Футбол

Александр Мостовой: «Какие у Кононова достижения, чтобы тренировать лучшую команду страны?»

Пусть в ЦСКА и «Краснодаре» разбираются, что же такое произошло.
Спорт-Экспресс 13:19
Энергетика

«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета вчера в 01:37
Авто

Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 вчера в 12:31
Происшествия

Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы

Инцидент произошёл 14 сентября, полицейские возбудили уголовное дело по части первой статьи 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия".
РИА Новости 12:22
Политика

МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 12:01
Здоровье

Врачи назвали необходимое количество шагов в день

Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Политика

Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru 11:20
Культура

Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ

Вечером в субботу, 21 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.
НГС 09:35
Политика

Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.
РИА Новости 10:41
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Экономика

Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Происшествия

В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг

Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг.
РБК 10:57
Гаджеты

IOS 13.1 добавит в iPhone XR и XS функцию торможения процессора

Ожидается, что на следующей неделе выйдет обновление iOS 13.1, в котором на смартфонах Apple iPhone XR и iPhone XS появится функция «управления процессором», то есть замедления его работы, если у смартфона старый аккумулятор.
iXBT.com вчера в 03:43
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 20 сентября в 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное