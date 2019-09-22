с чего всё началось

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Политика Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.

Происшествия Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.

Футбол Гол Рибери не помог «Фиорентине» обыграть «Аталанту» «Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 4-го тура Серии А. Встреча состоялась в Бергамо и завершилась со счетом 2:2.

Политика Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.

Футбол Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо» Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.

Автоспорт Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.

Единоборства Тони Фергюсон сделал обращение к UFC и Хабибу Нурмагомедову По словам президента UFC, Дана Уайта, в карде мероприятие будет три титульных поединка, но вероятность того, что еще одним чемпионским противостоянием турнира UFC 245 станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, минимальна.

Футбол Заболотный признался, как сложно находиться под прессингом хейтеров и критиков Нападающий «Сочи» Антон Заболотный в своем Instagram обратился к подписчикам и рассказал о прессинге, которому он подвергся в последнее время.

Шоу-бизнес Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка Актер и шоумен Николай Фоменко заинтриговал поклонников, проговорившись, что у него родился пятый ребенок.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Энергетика «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Происшествия Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы Инцидент произошёл 14 сентября, полицейские возбудили уголовное дело по части первой статьи 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия".

Политика МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

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Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.

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Гаджеты IOS 13.1 добавит в iPhone XR и XS функцию торможения процессора Ожидается, что на следующей неделе выйдет обновление iOS 13.1, в котором на смартфонах Apple iPhone XR и iPhone XS появится функция «управления процессором», то есть замедления его работы, если у смартфона старый аккумулятор.