Ван Гал будет тренировать голландский «Телстар» в благотворительном матче

Луи выступал за "Телстар" в сезоне 1977/78.Я обещал, что буду тренировать "Телстар" в этом матче, когда был без команды, но теперь, когда я тренер сборной Нидерландов, я тоже это делаю.