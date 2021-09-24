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Госдеп осудил планы талибов возобновить казни в Афганистане

Соединенные Штаты осуждают планы террористического движения «Талибан» (запрещено в России) возобновить в Афганистане практику казней и нанесения телесных увечий в качестве наказаний за преступления.
РБК
Сейчас правительство талибов решает, следует ли применять наказания публично.
РБК
За нарушение порядков были введены жестокие наказания: отсечение конечностей, побивание камнями, публичные казни.
ТАСС
В середине августа августа талибы взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул и объявили о завершении войны с силами сопротивления.
РБК

С чего всё началось

Один из основателей движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), министр тюрем в нынешнем правительстве Афганистана Нуруддин Тураби, заявил в интервью The Associated Press
, что они намерены вернуть смертную казнь и отрубание рук за определенные преступления.

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