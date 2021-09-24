Среди кольчатых дождевых червей встречаются крупные виды, например, гигантский австралийский червь Megascolides australis может достигать трех метров в длину, а гигантский африканский червь Microchaetus rappi — 6,7 метра, но все они на два порядка меньше порождений фантазии Герберта.
На новостях об аресте в США зампреда правления «Новатэка» Марка Джитвэя акции компании просели более чем на 5%. К 16:50 мск, как пишет Forbes, состояние Михельсона падало на 513 миллионов долларов (-1,7%) — 29,6 миллиардов долларов.