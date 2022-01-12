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Госдеп отказался сообщить, дадут ли США письменный ответ на предложения России

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга журналистам не стал сообщать, планирует ли Вашингтон дать России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, который запросила Москва.
Газета.Ru
Принявший участие в обсуждении замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу дипломатов России и США «замечательной».
Ямал-Медиа
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США.
РИА Новости
В четверг в Вене запланированы переговоры в формате РФ - ОБСЕ.
РИА Новости

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Представитель Госдепа Прайс отказался сообщить, даст ли Америка письменный ответ на предложения России
Телеканал 360°17:41
Госдеп отказался сообщить, дадут ли США письменный ответ на предложения России
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