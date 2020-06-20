с чего всё началось

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям. Кроме того, США направили приглашение Китаю присоединиться к дискуссиям.

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Происшествия 15-летняя девочка погибла в ДТП под Кировградом В результате ДТП погибла 15-летняя девочка, которая вместе с мамой приехала на свадьбу из Красноярска и решила покататься на машине с пьяным гостем мероприятия. 1

Футбол Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.

Происшествия Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака» Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. 55

Шоу-бизнес У известных блогеров Дмитрия и Аллы Земсковых отнимают квартиру в Подмосковье У известных блогеров Дмитрия и Аллы Земсковых отнимают квартиру в Подмосковье Семейная пара стала жертвой мошеннической схемы и может оказаться на улице.

Общество В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 17

Общество В Тюменской области продлили режим повышенной готовности Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19. 5

Общество Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии» По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными. 64

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 5

Кино Появился тизер режиссерской версии «Лиги Справедливости» Зака Снайдера Режиссер Зак Снайдер опубликовал в Twitter короткий тизер своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году. 7

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,1K

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. 24

Армия и оружие Северная Корея пригрозила уничтожить США КНДР напомнила о своих ядерных ракетах. Северная Корея заявила, что уничтожит США, если на полуострове возобновятся военные действия.

Общество ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 1,9K

Технологии Китайцы вошли в союз с японцами для разработки печатных OLED-дисплеев Завод JOLED в Номи Передача китайскому производителю самых передовых в мире технологий печатного производства дисплеев OLED носит завуалированный характер.

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 297