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Госдеп пообещал новые санкции в случае проведения референдумов на Украине

Соединенные Штаты в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации могут ввести новые меры против Москвы, в том числе дополнительные экономические санкции.
ТАСС
«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», — подчеркнул американский чиновник.
Lenta.ru
По мнению Пател, ограничения нанесут сильный удар по России, потому что российская экономика «сильно привязана к ископаемым видам топлива», чтобы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа.
Телеканал 360°
Как говорилось в заявлении, опубликованном посольством, Россия возвращает "мир на освобожденные территории", а также создает "условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности".
ТАСС

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Госдеп пообещал новые санкции в случае проведения референдумов на Украине
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