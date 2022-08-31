Соединенные Штаты в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации могут ввести новые меры против Москвы, в том числе дополнительные экономические санкции.
Как говорилось в заявлении, опубликованном посольством, Россия возвращает "мир на освобожденные территории", а также создает "условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности".
Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью местному порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но уже вернулся домой.