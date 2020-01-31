Политика
РИА НовостиГосдеп пообещал расширить антироссийские санкции
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
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с чего всё началось
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.Известия10:29
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Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Футбол
Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»
Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Виго.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Футбол
Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ
Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Биатлон
Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра
Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Футбол
Гинер объяснил, почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас»
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер считает, что форвард команды Фёдор Чалов достоин продолжения карьеры в более сильном клубе, чем английский «Кристал Пэлас».
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Политика
В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России
С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Футбол
«Рома» отозвала Н’Зонзи из «Галатасарая» и отправила его в «Ренн»
«Рома» отозвала полузащитника Стивена Н’Зонзи из аренды в «Галатасарае».
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Политика
Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине
Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
Энергетика
Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти
Ранее на мировом фондовом рынке усилилась неопределённость из-за распространения нового типа коронавируса, которое может привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Общество
Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Экономический форум в Сочи, запланированный на 12–14 февраля, могут отменить из-за опасности распространения коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько сотрудников одной из госкомпаний и представителя одного из федеральных министерств.
Наука
Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Музыка
Илон Маск представил собственную песню
В Twitter Маск рассказал, что сам написал текст песни. Стоит отметить, что это не первая композиция предпринимателя.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.