с чего всё началось

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.

Происшествия В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

Футбол Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией» Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Виго.

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Армия и оружие Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Энергетика Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти Ранее на мировом фондовом рынке усилилась неопределённость из-за распространения нового типа коронавируса, которое может привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Общество Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса Экономический форум в Сочи, запланированный на 12–14 февраля, могут отменить из-за опасности распространения коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько сотрудников одной из госкомпаний и представителя одного из федеральных министерств.

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Музыка Илон Маск представил собственную песню В Twitter Маск рассказал, что сам написал текст песни. Стоит отметить, что это не первая композиция предпринимателя.