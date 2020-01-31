Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдеп пообещал расширить антироссийские санкции

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
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с чего всё началось
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter
 по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.
Известия10:29

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В Госдепе США пообещали новые санкции для России

РБК13:04

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

РИА Новости10:10

Госдеп США пообещал расширить антироссийские санкции

Эхо Москвы11:02

Госдеп потребовал от России вернуть Крым

Lenta.ru10:55

В Госдепе пообещали расширять санкции против России

Rambler News Service10:48

США продолжат вводить санкции против России из-за Крыма

Известия10:29

США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

RT на русском11:15
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Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС вчера в 05:19
Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Футбол

Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»

Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Виго.
РИА Новости 12:00
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК 07:23
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК 11:09
Футбол

Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ

Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Матч ТВ вчера в 06:53
Биатлон

Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра

Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Советский спорт 06:37
Футбол

Гинер объяснил, почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер считает, что форвард команды Фёдор Чалов достоин продолжения карьеры в более сильном клубе, чем английский «Кристал Пэлас».
RT на русском 11:22
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 13:29
Политика

Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
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Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa вчера в 05:02
Политика

В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Lenta.ru 12:33
Футбол

«Рома» отозвала Н’Зонзи из «Галатасарая» и отправила его в «Ренн»

«Рома» отозвала полузащитника Стивена Н’Зонзи из аренды в «Галатасарае».
Евро-футбол.ру 12:53
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Политика

Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине

Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
ФАН вчера в 19:02
Энергетика

Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти

Ранее на мировом фондовом рынке усилилась неопределённость из-за распространения нового типа коронавируса, которое может привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо.
RT на русском 13:54
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 04:13
Общество

Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Экономический форум в Сочи, запланированный на 12–14 февраля, могут отменить из-за опасности распространения коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько сотрудников одной из госкомпаний и представителя одного из федеральных министерств.
Ведомости вчера в 09:56
Наука

Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
ToDay News Ufa 13:17
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Биспинг: Уайт сказал, что Хабиб примет бой с Макгрегором

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Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
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Космос

Астрономы обнаружили загадочные «трещины» во Вселенной

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Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
Музыка

Илон Маск представил собственную песню

В Twitter Маск рассказал, что сам написал текст песни. Стоит отметить, что это не первая композиция предпринимателя.
Ferra 06:02
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
РЕН ТВ 00:07
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Морган Ортагус
Американский государственный служащий, эксперт по борьбе с терроризмом, пресс-секретарь Государственного департамента США с 2019 года.
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