Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдеп пообещал расширить антироссийские санкции

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
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с чего всё началось
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter
 по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.
Известия10:29

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США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

RT на русском11:15

Госдеп США пообещал расширить антироссийские санкции

Эхо Москвы11:02

В США рассказали, когда прекратятся санкции против России

Комсомольская правда10:59

Госдеп потребовал от России вернуть Крым

Lenta.ru10:55

В Госдепе пообещали расширять санкции против России

Rambler News Service10:48

США продолжат вводить санкции против России из-за Крыма

Известия10:29

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

РИА Новости10:10
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Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК 08:57
Общество

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
ТАСС 01:05
Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
Армия и оружие

В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М

В Нижнем Новгороде представили необитаемый пушечно-пулемётный модуль АУ-220М, который готовят к отправке на Международную выставку сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия — 2020».
RT на русском вчера в 06:59
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM 29 января в 22:49
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Экономика

Коронавирус сочли опаснее финансового кризиса

Moody`s считает главной опасностью эпидемии ее непредсказуемость и масштаб Рейтинговое агентство Moody`s выпустило исследование, в котором не исключило, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.
Коммерсантъ 06:31
Политика

Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 12:27
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Вести.Ru 11:40
Футбол

Гинер объяснил, почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер считает, что форвард команды Фёдор Чалов достоин продолжения карьеры в более сильном клубе, чем английский «Кристал Пэлас».
RT на русском 11:22
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
МИР 24 вчера в 02:01
Хоккей

Ковальчук привел «Монреаль» к победе

Советский спорт 01:09
Общество

Шереметьево перевело все китайские рейсы в отдельный терминал

«Сегодня, 31 января 2020 года, в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 мск 31.01.2020, по направлениям в Китай из Терминалов D и E в Терминал F», — сообщили в аэропорту.
Rambler News Service 11:17
Происшествия

Число жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти

Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти — еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши.
Вести.Ru 04:05
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru вчера в 23:10
Здоровье

В школах Самарской области введен карантин

Министерство образования и науки Самарской области совместно с региональным Министерством здравоохранения приняли решение о введении карантина во всех школах губернии.
Терра 08:52
Футбол

«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке

Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Нева Спорт 11:00
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
Шоу-бизнес

Марина Девятова собиралась все бросить ради Евгения Плющенко

После появления сведений о подготовке Евгения Плющенко к хирургическому вмешательству певица не сдержала слез и сказала организаторам, что собирается бросить все и ехать к фигуристу, однако он успел ее успокоить.
OAnews вчера в 04:46
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
Гаджеты

На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
ToDay News Ufa вчера в 09:57
Здоровье

В Чехии от эпидемии гриппа умерли 12 человек

Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.
News.ru 10:28
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Морган Ортагус
Американский государственный служащий, эксперт по борьбе с терроризмом, пресс-секретарь Государственного департамента США с 2019 года.
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