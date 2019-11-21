Политика
РБКГосдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Палата представителей конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции. В ноябре во время визита в США турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что об отказе Анкары от комплексов «не может быть и речи».
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Армия и оружие
ДНР демонтирует свои объекты военного назначения около Петровского
Как стало известно, Народная милиция ДНР уже приступила к реализации следующего этапа разведения сил и средств на участке «Петровское — Богдановка», который подразумевает демонтаж объектов военного назначения и полную ликвидацию невзрывных заграждений в зоне отвода войск, сообщает ДАН.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Происшествия
Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково
В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Происшествия
Генерала связали с вымогателями
ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.
Авто
Kia Optima преобразилась в новом поколении
В новом поколении Kia Optima кардинально изменила свой дизайн.
Общество
«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»
«Яндекс» профинансирует большую часть затрат на производство нового сезона мультсериала, уточнила Ольга Филипук, «Коммерсант».
Армия и оружие
В МИД России сообщили о побеге нескольких сотен боевиков ИГ в Сирии
Сыромолотов добавил, что у Москвы это вызывает серьёзное беспокойство, так как освободившиеся боевики могут содействовать восстановлению боевого потенциала ИГ.
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании
Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, сколько зарабатывают в этом виде спорта.
Экономика
В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования
Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Процедуру взыскания задолженности по зарплате уточнят
Перечень исполнительных документов могут дополнить решением государственного инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленной, но не выплаченной работнику в установленный срок зарплаты.
Авто
Назвали самый выгодный тип автомобилей в России
Эксперты центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России перечислили автомобили, владение которыми наиболее выгодно для россиян.
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Происшествия
Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей
Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
Происшествия
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
Экономика
Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
Футбол
УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Общество
Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
США пригрозили Египту санкциями в случае покупки российских Су-35
В Госдепартаменте США допустили возможность введения санкций в отношении Египта, если покупка все-таки состоится.
Происшествия
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании священника из Оренбурга
Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района города о продлении ареста священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в изнасиловании.
Авто
Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Космос
Астрофизик: кометы могут быть кораблями пришельцев
Скорее всего, вместо кораблей инопланетяне используют микроскопические зонды, скопления которых в инфракрасном спектре будут похожи на кометы.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.