Политика

РБКРБКГосдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

Палата представителей конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции. В ноябре во время визита в США турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что об отказе Анкары от комплексов «не может быть и речи».
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Госдеп призвал Турцию отказаться от российских С-400

Газета.Ru01:21

Эксперт прокомментировал требования США к Турции по С-400

RT на русском01:16

Госдеп призвал Турцию избавиться от С-400

Взгляд.рувчера в 13:25

Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400

РИА Новостивчера в 16:30

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБКвчера в 15:03

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

ТАССвчера в 13:45

Эксперт назвал грубой ошибкой требования США к Турции по С-400

REGNUM02:05
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Армия и оружие

ДНР демонтирует свои объекты военного назначения около Петровского

Как стало известно, Народная милиция ДНР уже приступила к реализации следующего этапа разведения сил и средств на участке «Петровское — Богдановка», который подразумевает демонтаж объектов военного назначения и полную ликвидацию невзрывных заграждений в зоне отвода войск, сообщает ДАН.
Журналистская правда 02:29
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM вчера в 00:21
Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Известия 02:22
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Генерала связали с вымогателями

ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.
Коммерсантъ вчера в 09:41
Авто

Kia Optima преобразилась в новом поколении

В новом поколении Kia Optima кардинально изменила свой дизайн.
Российская газета 02:00
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Общество

«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»

«Яндекс» профинансирует большую часть затрат на производство нового сезона мультсериала, уточнила Ольга Филипук, «Коммерсант».
Telesputnik.ru 02:25
Армия и оружие

В МИД России сообщили о побеге нескольких сотен боевиков ИГ в Сирии

Сыромолотов добавил, что у Москвы это вызывает серьёзное беспокойство, так как освободившиеся боевики могут содействовать восстановлению боевого потенциала ИГ.
RT на русском 02:26
Политика

Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
РБК вчера в 11:39
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, сколько зарабатывают в этом виде спорта.
ProstoProSport 02:20
Экономика

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 20:52
Общество

Процедуру взыскания задолженности по зарплате уточнят

Перечень исполнительных документов могут дополнить решением государственного инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленной, но не выплаченной работнику в установленный срок зарплаты.
Парламентская газета вчера в 05:57
Авто

Назвали самый выгодный тип автомобилей в России

Эксперты центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России перечислили автомобили, владение которыми наиболее выгодно для россиян.
32CARS.ru 00:52
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Происшествия

Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей

Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
ТАСС 02:25
Происшествия

Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
РИА Новости 01:42
Экономика

Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
REGNUM 02:20
Футбол

УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Gazeta.SPb вчера в 03:33
Общество

Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Профиль вчера в 08:28
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Rambler News Service 02:19
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Политика

США пригрозили Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

В Госдепартаменте США допустили возможность введения санкций в отношении Египта, если покупка все-таки состоится.
Коммерсантъ 01:32
Происшествия

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании священника из Оренбурга

Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района города о продлении ареста священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в изнасиловании.
Известия 02:21
Авто

Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
SpeedMe 20 ноября в 00:42
Космос

Астрофизик: кометы могут быть кораблями пришельцев

Скорее всего, вместо кораблей инопланетяне используют микроскопические зонды, скопления которых в инфракрасном спектре будут похожи на кометы.
Кубань 24 вчера в 16:02
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Здоровье

Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 20 ноября в 21:22
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